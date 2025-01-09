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新北109社區藥局設健康守護站　侯友宜：持續推動完善醫療資源

▲新北109間社區藥局設健康守護站。（圖／新北市衛生局提供）

▲侯友宜出席新北市第13屆藥事服務獎頒獎典禮暨健康守護站授章儀式。（圖／新北市衛生局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府8日舉行第13屆藥事服務獎頒獎典禮及健康守護站授章儀式，今年共11位藥師及永和耕莘醫院藥劑科獲得藥事服務獎殊榮。市長侯友宜肯定獲獎藥師與醫療機構在守護市民健康上的貢獻，同時也頒發「新北健康守護站」標章給新北市109間社區藥局，期許未來持續擴大據點，持續完善新北醫療資源。

▲新北109間社區藥局設健康守護站。（圖／新北市衛生局提供）

▲侯友宜表示藥師、藥劑生以及社區藥局擔任健康照護的前鋒，共同完善新北醫療體系。

侯友宜表示，現今的藥事服務已涵蓋民眾從懷孕、生育到安寧療護的每個階段，顯示了藥事人員對健康照護全方位的投入與專業拓展。值得一提的是，隨著時代進步，社區藥局的角色更加重要，因藥局分布廣泛且貼近民眾生活，而可以成為健康守護的前哨站。

因此，新北市政府與藥師及藥劑生公會攜手合作，推動109家社區藥局成為「新北健康守護站」，守護站經嚴格評選，提供多項公共衛生服務，包括大腸癌篩檢轉介服務、長者功能評估（ICOPE）、心情檢測轉介服務 、失智友善守護站、巷弄長照轉介服務等，同時也規劃無障礙空間，提升社區醫療服務，讓每位民眾都能平等地享有健康照護。

▲新北109間社區藥局設健康守護站。（圖／新北市衛生局提供）

▲侯友宜感謝獲獎的藥事人員和醫療機構，期許未來持續共同守護市民的健康。

健康醫療照護體系中，社區藥局、藥師及藥劑生扮演重要角色，侯友宜讚許今年榮獲藥事服務獎11位獲獎者，從5千多位藥師及藥劑生中脫穎而出，實屬不易，感謝他們為新北市民的健康守護做出貢獻，勉勵未來持續守護市民的健康。

衛生局補充，第13屆藥事服務獎得獎者及機構獎項分別有特殊貢獻個人獎、特殊貢獻機構獎、臨床服務傑出獎、社區服務卓越獎等。獲社區服務卓越獎的李懿軒藥師，經營的出雲藥局加入健康守護站行列，提供全項目的健康服務及無障礙空間，打造友善環境；新北市藥師公會及藥劑生公會肩負社會責任，持續配合市府健康政策，期望能共同營造友善健康的用藥安全環境，用溫暖及專業的服務守護市民的健康。

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