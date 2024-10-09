當季吃柚小心！與藥物交互作用增強副作用　藥師5問答提醒注意

▲玉里醫院藥師提醒，柚子與某些藥物會產生交互作用，造成身體的不適。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

秋颱山陀兒來襲，許多民眾在颱風來臨前就已屯好存糧，容易保存的柚子更是颱風假在家防颱的優質選擇，秋天盛產文旦柚子，白柚則接力在霜降前後採收，果肉跟水分更加飽滿的白柚是秋末限定美味。各種各樣的柚子香甜可口、營養價值高，衛生福利部玉里醫院顏祥藥師提醒，如果您有服用「這些藥」，要小心再小心！剛吃下的柚子可能正與藥物產生交互作用，造成身體的不適。

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▲顏祥藥師表示，尤其是高齡長者對於藥物代謝能力原本就比較差，發生藥物不良交互作用的機率相對比一般人更高。

顏藥師整理了服藥注意事項5問答，提供民眾了解食用柚子的風險：

1.為什麼柚子跟藥物會產生交互作用呢？

柚子與葡萄柚都富含有大量的呋喃香豆素（furanocoumarins），這種成分會抑制肝臟和腸道裡專門代謝藥物的酵素CYP3A4（Cytochrome P450 3A4；簡稱CYP3A4），當CYP3A4這個酵素受到抑制，便會減少藥物的代謝，增加藥物血中的濃度累積，增加藥物副作用的風險。

2.哪些藥品會與柚子有交互作用？

俗稱的柚子大多是指文旦，文旦柚只是柚子的一種，柚子可分文旦、白柚、西施柚及蜜柚等。有服用上述種類的藥物時，吃柚子都有可能增加藥物副作用的風險。並非每種藥物都會與柚子產生明顯嚴重的交互作用，玉里醫院顏祥藥師舉例若您服用降血壓藥、降血脂藥、抗心律不整用藥、抗凝血藥、鎮靜安眠藥、抗病毒藥Paxlovid等，就必須特別注意交互作用，建議您注意藥袋上是否有註記「避免併用葡萄柚汁」。

3.藥品、柚子分開吃就可以嗎？

根據研究顯示，服用1杯（250毫升）葡萄柚汁，便會對酵素產生最大抑制作用，而這種抑制作用最多可長達至3天。因此，柚子影響體內代謝藥物的酵素，其影響作用時間是非常長的。我們若只是單純地將藥物與柚子隔開一至兩小時服用，是無法避免交互作用的發生。

4.哪些人更需要注意呢？

柚子對我們每個人的代謝酵素影響不一，在肝臟疾病、慢性病的患者皆屬於高風險族群，尤其是高齡長者對於藥物代謝能力原本就比較差，發生藥物不良交互作用的機率相對比一般人更高，我們更應該注意柚子與藥物一起吃時產生的風險。

5.不小心吃到怎麼辦？

如果我們真的不小心同時吃了柚子與藥物，其實也不需過度擔心，需觀察自己身體是否出現一些異常狀況，如：發燒、紅疹、肌肉痠痛、嗜睡等副作用。若出現嚴重副作用，應立即就醫。

▲顏祥藥師強烈建議若是持續有服用降血壓、降血脂、抗心律不整等藥物時，應避免吃柚子。

玉里醫院顏祥藥師強烈建議若是持續有服用降血壓、降血脂、抗心律不整等藥物時，應避免吃柚子以保障自身的用藥安全。

若有相關用藥問題，歡迎民眾至現場詢問藥師，或來電諮詢：03-8886141#1152。