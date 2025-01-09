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騰訊「2025寒假限玩日曆」出爐　中國小孩32天僅能打電動15小時

中國騰訊遊戲公布「2025寒假未成年人限玩日曆」，總計32天的寒假裡，小孩只有15個小時能打電動。（示意圖，Pixabay）

圖文／鏡週刊

為配合官方規範、防止未成年玩家沉迷電玩，中國「騰訊遊戲」今天（9日）公布包含春節連假在內的「2025寒假未成年人限玩日曆」，總計32天的寒假裡，小孩只有15個小時能打電動。

根據這份「2025寒假未成年人限玩日曆」，中國未成年玩家只能在1月17～19日、24～25日、1月28日（除夕）～2月4日以及2月7日、9日，晚間8到9點登錄遊戲，32天最多只能玩15個小時。

中國騰訊遊戲公布「2025寒假未成年人限玩日曆」，總計32天的寒假裡，小孩只有15個小時能打電動。（翻攝自微博）

▲ 中國騰訊遊戲公布「2025寒假未成年人限玩日曆」，總計32天的寒假裡，小孩只有15個小時能打電動。（翻攝自微博）

此外，為打擊出租帳號、代練等私下遊戲交易，騰訊升級了人臉識別「炸彈鎖」功能，縮短帳號異地登錄驗證倒數時間，提高租號、代練的門檻，並加開「黑產實名舉報」入口。

遊戲監管方面，騰訊為方便家長管理子女電玩，推出「防沉迷4件套」平台工具，查看小孩在登錄遊戲帳號後的時間及社交花費等內容，甚至可透過「一鍵禁玩」功能強制子女登出遊戲。

去年暑假騰訊遊戲也曾提前發布暑期版未成年限玩日曆，2個月暑假裡能在每晚8到9點解禁打電動的時間，只有可憐的23小時，不到一天。


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