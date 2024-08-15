移民署推廣多元文化及飲食　再推免費電腦課程

▲大家齊心協力下，終於完成海南雞飯料理。（圖／移民署南區事務大隊嘉義市服務站提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為推廣多元文化，移民署嘉義市服務站辦理「品嘗家鄉味-手作海南雞飯」活動，邀請來自大陸海南島的新住民黃彩妃分享家鄉風土民情，並和參與民眾一起DIY海南雞飯套餐，透過製作美食來認識、尊重並欣賞不同的文化。

▲南華大學學生溫妮(左)和嘉義市服務站站主任黃艷薰(右)開心地拿著海南雞飯成品合影 。（圖／移民署南區事務大隊嘉義市服務站提供）

黃彩妃說，文昌雞飯是海南島名菜，以白切雞搭配雞油、雞湯蒸煮而成的飯，再佐以醬料，當地人稱為「雞飯」。據瞭解這道料理於19世紀末、20世紀初隨著移民潮傳至新加坡、馬來西亞等地，經當地文化融合，演變出不同料理方式的「海南雞飯」。

▲講師黃彩妃烹煮去骨雞腿肉 。（圖／移民署南區事務大隊嘉義市服務站提供）

嘉義火雞肉飯是全臺知名美食，然而在嘉義市居住多年的黃彩妃，心中還是懷念從小吃到大的「雞飯」，便常在家自製這道美食，緩解思鄉心情。她分享，海南雞飯好吃的秘訣在於醬料的調配，將薑及蒜搗碎後，澆上滾燙的雞湯，最後再擠點小青橘的汁液提味，這微辣微酸滋味，搭配皮薄肉Q彈的雞腿肉一起吃，口感很有層次。

▲新二代承哲醃製小黃瓜，作為海南雞飯的配菜 。（圖／移民署南區事務大隊嘉義市服務站提供）

母親也是來自大陸海南島的新二代承哲說：，我曾去媽媽的故鄉吃過海南雞飯，但沒有想到今天是在移民署活動和大家一起做這道料理，覺得很有趣。就讀南華大學的史瓦帝尼籍學生溫妮分享，我平時也喜歡自己動手做料理，以雞湯蒸煮的海南雞飯，很香、很好吃！

嘉義市服務站主任黃艷薰表示，透過辦理多元文化宣導活動，讓民眾從不同視角認識與欣賞世界各地風土民情，盼能帶給大家更寬闊的視野及更豐富的文化體驗。移民署推出「新住民免費電腦課程及平板借用服務」，自113年7月1日起，可撥打免費客服專線0800-005-788諮詢電腦課程，以及0800-030-068借用平板及筆電服務，歡迎新住民多加利用。