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移民署新住民喜迎春　手作花圈體驗多元文化

▲▼ 嘉義移民署邀新住民一同迎接春天到來 體驗多元文化魅力 。（圖／移民署嘉義市服務站提供）

▲ 嘉義移民署邀新住民一同迎接春天到來 體驗多元文化魅力 。（圖／移民署嘉義市服務站提供）

記者翁伊森／嘉義報導

陰曆二十四節氣中的「立春」剛過，意味著春天已到來，許多民眾陸續展開踏春賞花的行程。而每年2月位於菲律賓呂宋島北部的碧瑤市有著舉辦遊行以慶祝春天來臨的慶典，移民署南區事務大隊嘉義市服務站舉辦新住民家庭教育暨法令宣導課程，邀請菲律賓新住民羅戴娜分享母國多元文化，同時也協助新住民朋友瞭解最新法令資訊。

▲▼ 嘉義移民署邀新住民一同迎接春天到來 體驗多元文化魅力 。（圖／移民署嘉義市服務站提供）

羅戴娜說，菲律賓一年四季炎熱，而位於呂宋島北部的碧瑤市因海拔高，氣溫較低，是有名的避暑勝地，又稱為夏都。受惠於地形因素，每年2月當地百花齊放，居民為向這座城市的鮮花致敬，會穿著五彩繽紛的服裝，搭配樂隊演奏及以鮮花裝飾各種造型的車隊一起遊行以慶祝春天到來，這個節慶稱為碧瑤花節（Panagbenga Festival），是碧瑤市一年一度為期一個月的賞花盛會，其中「Panagbenga」意指「盛開的季節」。

▲▼ 嘉義移民署邀新住民一同迎接春天到來 體驗多元文化魅力 。（圖／移民署嘉義市服務站提供）

為讓參與的新住民朋友感受碧瑤花節的魅力，羅戴娜以彩色的皺摺紙教學手作花圈，與大家一同迎接春天的到來。「哇!老師手做的花栩栩如生，簡直就跟真的一樣!」、「用皺摺紙捲成花朵好難!原來捲的時候有訣竅，要微調不同的角度才能讓花朵盛開! 」、「大家一起將完成的花圈戴在頭上，好有春天的氣息!」現場歡笑聲此起彼落，大家藉由手作花圈相互交流，不僅拉近彼此的距離，也能認識多元文化。

嘉義市服務站主任黃艷薰表示，服務站每月辦理家庭教育暨法令宣導課程，內容包含健康保健、消費者保護、多元文化及居停留法令，歡迎新住民朋友踴躍參與，一起交流。目前國際航班已逐步復航，移民署為協助逾期外來人口儘速返鄉，自今年2月1日起至6月30日止，推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，專案期間「自行到案」者，免收容、繳最低逾期罰鍰新臺幣2,000元，並且不管制禁止入國期間。呼籲逾期外來人口把握機會，趕快在專案期間出面自行到案，如有相關問題，可撥打免付費多國語言專線「0800-024-881」洽詢。

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