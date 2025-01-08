獨／理科太太前夫現身士檢！被控涉2項刑事罪名　神色凝重出庭

▲百萬Youtuber「理科太太」（陳映彤）前夫理科先生John今突現身士林地檢署。（合成圖／當事人IG）

記者黃宥寧／台北報導

家事戰火續燒！知名網紅理科太太的前夫John今（8）日下午，突現身士林地檢署，他身穿白色襯衫，神色凝重，並由律師李晏榕陪同。據悉，他因偽造文書、個資法等罪，以被告身份到庭應訊。John僅低調表示：「不方便透露什麼」，快步離開地檢署。

據了解，John此次以被告身份赴地檢署接受調查，案件涉及偽造文書及違反《個人資料保護法》。值得注意的是，陪同John出席的律師仍是李晏榕，她曾在其離婚訴訟中擔任委任律師，John此次淪為被告，恐與前妻理科太太存在關聯。

然而，John數小時前也在社群網站發文表示：「Court date 2 out of 5 this week. I dunno how many non-lawyers have to show up in court 5 days a week, but this feels wrong. So glad to be in Taiwan….」（「這週第二次上庭，總共有5次。我不知道有多少非律師的人需要一週上庭5天，但這感覺真的很不對勁。不過，很高興身在台灣……」）透露出他面臨多場法律程序的壓力與情緒。

這對離婚的前夫妻如今雙雙成為被告，理科太太因在親權訴訟中提交John的病史相關資料，被控違法利用他人特種個資，遭檢方起訴；而John則因牽涉偽造文書等刑事案件出庭，雙方的法律糾紛從家事法庭一路延燒至刑事法庭。