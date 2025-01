獨／理科太太前夫現身士檢！被控涉2項刑事罪名　神色凝重出庭

▲百萬Youtuber「理科太太」(陳映彤)前夫理科先生John今突現身士林地檢署。(合成圖/當事人IG)

記者黃宥寧/台北報導

家事戰火續燒!知名網紅理科太太的前夫John今(8)日下午,突現身士林地檢署,他身穿白色襯衫,神色凝重,並由律師李晏榕陪同。據悉,他因偽造文書、個資法等罪,以被告身份到庭應訊。John僅低調表示:「不方便透露什麼」,快步離開地檢署。

據了解,John此次以被告身份赴地檢署接受調查,案件涉及偽造文書及違反《個人資料保護法》。值得注意的是,陪同John出席的律師仍是李晏榕,她曾在其離婚訴訟中擔任委任律師,John此次淪為被告,恐與前妻理科太太存在關聯。

然而,John數小時前也在社群網站發文表示:「Court date 2 out of 5 this week. I dunno how many non-lawyers have to show up in court 5 days a week, but this feels wrong. So glad to be in Taiwan….」(「這週第二次上庭,總共有5次。我不知道有多少非律師的人需要一週上庭5天,但這感覺真的很不對勁。不過,很高興身在台灣……」)透露出他面臨多場法律程序的壓力與情緒。

這對離婚的前夫妻如今雙雙成為被告,理科太太因在親權訴訟中提交John的病史相關資料,被控違法利用他人特種個資,遭檢方起訴;而John則因牽涉偽造文書等刑事案件出庭,雙方的法律糾紛從家事法庭一路延燒至刑事法庭。