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洛杉磯再爆新野火！地標好萊塢標誌受威脅　拜登取消出訪坐鎮

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州洛杉磯野火災情嚴重，至今已爆發6場野火，最新災區就在好萊塢山（Hollywood Hills），已被正式命名為「日落野火」（Sunset Fire），威脅到好萊塢標誌等知名地標。總統拜登已經決定取消義大利出訪行程，並稱美軍已出動協助救火。

▲▼ 美國加州洛杉磯野火。「日落野火」（Sunset Fire）。直升機灑水。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯爆發新的一場野火，被正式命名為「日落野火」，直升機出動灑水。（圖／達志影像／美聯社）

CNN、CBS新聞等報導，帕利塞德野火（Palisades Fire）是最早發生的野火，隨著火勢迅速蔓延，7日至今延燒面積已超過1.5萬英畝土地，接著依據爆發伊頓野火（Eaton Fire）、赫斯特野火（Hurst Fire）、伍德利野火（Woodley Fire）、莉迪亞野火（Lidia Fire），並於8日晚間發生最新一起「日落野火」，這也讓強制疏散令範圍進一步擴大。

日落野火地點就在好萊塢山，起火地點附近就是知名的好萊塢標誌。另據AF Post消息，依據網路攝影機的畫面，好萊塢標誌目前並未遭到野火波及。

▲▼ 美國加州好萊塢標誌,Hollywood Sign。（圖／達志影像／美聯社）

▲好萊塢標誌是當地知名地標。（圖／達志影像／美聯社）

洛杉磯郡警長魯納（Robert Luna）表示，約有6萬人因帕利塞德野火接獲撤離令或是警告，另外有超過7萬人因伊頓野火接獲撤離令或是警告。洛杉磯消防局長克勞利（Kristin Crowley）認為，南加州極端天氣引發整區的火災，強風、低濕度讓情況更加惡化。

▲帕利塞德野火延燒逾1.5萬英畝，尚未取得控制。（圖／達志影像／美聯社）

白宮已於8日晚間宣布，由於南加州野火災情，總統拜登已批准加州進入重大災難狀態，並取消出訪義大利，集中精力指揮未來這幾天的聯邦應對措施。拜登此前的義大利出訪行程包括與教宗方濟各、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）等人見面。

拜登也表示，美國軍方已動員協助撲滅洛杉磯野火，派遣10架海軍直升機。另據美國國防部發言人辛格（Sabrina Singh）的說法，加州與內華達州的空軍國民警衛隊採取行動，預計會在帕利塞德野火、伊頓野火區域投放阻燃劑。

▼野火摧毀許多人的家園。（圖／達志影像／美聯社）

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