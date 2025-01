洛杉磯再爆新野火！地標好萊塢標誌受威脅　拜登取消出訪坐鎮

記者詹雅婷/綜合報導

美國加州洛杉磯野火災情嚴重,至今已爆發6場野火,最新災區就在好萊塢山(Hollywood Hills),已被正式命名為「日落野火」(Sunset Fire),威脅到好萊塢標誌等知名地標。總統拜登已經決定取消義大利出訪行程,並稱美軍已出動協助救火。

▲洛杉磯爆發新的一場野火,被正式命名為「日落野火」,直升機出動灑水。(圖/達志影像/美聯社)

BREAKING



MANDATORY EVACUATIONS

The ‘Sunset Fire’ is tearing through the Hollywood Hills, forcing evacuations from Laurel Canyon to Mulholland Drive and the 101 Freeway. The fast-moving flames are nearing Runyon Canyon Road, dangerously close to the Hollywood Bowl and the… https://t.co/2NvUAQq6AU pic.twitter.com/VCxDXNqJjQ — Open Source Intel (@Osint613) January 9, 2025

CNN、CBS新聞等報導,帕利塞德野火(Palisades Fire)是最早發生的野火,隨著火勢迅速蔓延,7日至今延燒面積已超過1.5萬英畝土地,接著依據爆發伊頓野火(Eaton Fire)、赫斯特野火(Hurst Fire)、伍德利野火(Woodley Fire)、莉迪亞野火(Lidia Fire),並於8日晚間發生最新一起「日落野火」,這也讓強制疏散令範圍進一步擴大。

日落野火地點就在好萊塢山,起火地點附近就是知名的好萊塢標誌。另據AF Post消息,依據網路攝影機的畫面,好萊塢標誌目前並未遭到野火波及。

Fast-moving #SunsetFire breaks out near the Hollywood Hills, close to the iconic Hollywood sign. Mandatory evacuations are in effect for parts of the area. pic.twitter.com/1M3gRlejxQ — AccuWeather (@accuweather) January 9, 2025

Webcam confirms the Hollywood Sign intact as the Sunset Fire burns in the Hollywood Hills.



Follow: @AFpost pic.twitter.com/lkrBwcz1ib — AF Post (@AFpost) January 9, 2025

▲好萊塢標誌是當地知名地標。(圖/達志影像/美聯社)

洛杉磯郡警長魯納(Robert Luna)表示,約有6萬人因帕利塞德野火接獲撤離令或是警告,另外有超過7萬人因伊頓野火接獲撤離令或是警告。洛杉磯消防局長克勞利(Kristin Crowley)認為,南加州極端天氣引發整區的火災,強風、低濕度讓情況更加惡化。

▲帕利塞德野火延燒逾1.5萬英畝,尚未取得控制。(圖/達志影像/美聯社)

白宮已於8日晚間宣布,由於南加州野火災情,總統拜登已批准加州進入重大災難狀態,並取消出訪義大利,集中精力指揮未來這幾天的聯邦應對措施。拜登此前的義大利出訪行程包括與教宗方濟各、義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)等人見面。

拜登也表示,美國軍方已動員協助撲滅洛杉磯野火,派遣10架海軍直升機。另據美國國防部發言人辛格(Sabrina Singh)的說法,加州與內華達州的空軍國民警衛隊採取行動,預計會在帕利塞德野火、伊頓野火區域投放阻燃劑。

▼野火摧毀許多人的家園。(圖/達志影像/美聯社)