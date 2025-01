洛杉磯末日煉獄！2人1狗受困家中「外面一片火海」　宛如災難片

▲有2名男子與狗狗受困家中。(圖/翻攝自X@TheKevinDalton)

記者詹雅婷/綜合報導

美國加州洛杉磯野火持續失控延燒,火勢迅速蔓延,至今已有5人死亡,超過15萬人接獲撤離疏散令,好萊塢名人的豪宅也被燒毀。這是洛杉磯郡史上最具破壞性的野火,濃煙籠罩洛杉磯郡大片地區,依據社群平台流傳的影片,有2名男子與他們的寵物犬一度受困洛杉磯住處之中,落地窗外就是猶如末日煉獄般的噩夢災難片場景,熊熊烈焰狂燃達數十英尺高。

Nightmare Fuel

Two men and a dog trapped in a home surrounded by the Palisades fire. pic.twitter.com/YDCkFmLNbH