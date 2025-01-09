洛杉磯末日煉獄！2人1狗受困家中「外面一片火海」　宛如災難片

▲有2名男子與狗狗受困家中。（圖／翻攝自X@TheKevinDalton）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州洛杉磯野火持續失控延燒，火勢迅速蔓延，至今已有5人死亡，超過15萬人接獲撤離疏散令，好萊塢名人的豪宅也被燒毀。這是洛杉磯郡史上最具破壞性的野火，濃煙籠罩洛杉磯郡大片地區，依據社群平台流傳的影片，有2名男子與他們的寵物犬一度受困洛杉磯住處之中，落地窗外就是猶如末日煉獄般的噩夢災難片場景，熊熊烈焰狂燃達數十英尺高。

Nightmare Fuel

Two men and a dog trapped in a home surrounded by the Palisades fire. pic.twitter.com/YDCkFmLNbH — Kevin Dalton (@TheKevinDalton) January 8, 2025

每日郵報指出，在這段1分27秒的影片中，可見猛烈大火就在屋外不遠處燃燒，濃煙不斷冒出，風勢似乎也很大，影片還傳出咳嗽聲。男子告訴狗狗「會沒事的」，還說不要開窗。推主Kevin Dalton說明，這段影片發生地點就在「帕利塞德野火」（Palisades Fire）肆虐區域，影片中的2名男子與狗狗事後均已安全撤離。

▲▼窗外就是烈焰與濃煙。（圖／翻攝自X@TheKevinDalton）

美聯社報導，這次的嚴重野火起初是在7日開始，受到強勁風勢影響，小型火災燒成大火，延燒面積快速擴大，儘管消防人員與部分居民竭盡全力救火，但仍無法擋下火勢。

▲▼帕利塞德野火延燒逾1.5萬英畝，尚未取得控制，成為洛杉磯郡有史以來最具破壞性的野火。（圖／達志影像／美聯社）

民宅、道路、車輛全被火舌吞噬，就連名人豪宅也無法倖免，莉頓梅斯特（Leighton Meester）和亞當布羅迪（Adam Brody）價值美金650萬元（約台幣2.1億元）的洛杉磯豪宅就是其中之一。

▲▼ 野火摧毀許多人的家園。（圖／達志影像／美聯社）

當地目前超過15萬人接獲疏散撤離指示，相關單位採取行動協助撤出高齡者照護中心住民，有些人是躺在擔架上被抬出、有些人是坐著輪椅出來。

▲高齡者照護中心住民撤離。（圖／達志影像／美聯社）

英勇的消防人員站在第一線與猛烈野火對抗，穿上裝備，跳過柵欄、穿越被燒毀的建築廢墟之中，努力撲滅火勢，以防餘燼飄到空中點燃附近房屋。

▼ 消防人員站在第一線與猛烈野火對抗。（圖／達志影像／美聯社）