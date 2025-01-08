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空飄氣球男慘挨告！又假冒台南議員索要資料　本尊陳昆和回應了

▲台南鄭姓男子涉嫌假冒市議員陳昆和身分，向市府索取偵辦中刑事案件資料，市府將以涉犯僭行公務員職權罪嫌，予以告發並移送檢警偵辦。（圖／記者林東良攝）

▲台南鄭姓男子涉嫌假冒市議員陳昆和身分，向市府索取偵辦中刑事案件資料，市府將以涉犯僭行公務員職權罪嫌，予以告發並移送檢警偵辦。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南鄭姓男子涉嫌假冒市議員陳昆和身分，向台南市政府索取偵辦中刑事案件資料，市府已備妥證據，將以涉犯僭行公務員職權罪嫌，予以告發並移送檢警偵辦。

對此陳昆和議員回應指出，如果有違法行為，就應依法處理，他並強調到目前為止僅在質詢時請相關單位說明事發後是否有依規定處理，並關心相關進度為何，倘若該案已進入司法調查階段，議員不會介入干預。

市府表示，教育局在2024年接獲鄭男檢舉指稱某私立幼兒園疑似性侵案件後，立即啟動並完成行政調查，調查委員認定檢舉的性侵事件不成立。目前全案已進入司法調查程序，相關監視器錄影帶資料已全部移由司法單位調查。

針對被民眾冒用身分向市府索取資料一事，陳昆和議員請市府重視，並加強向民眾宣導基本的法律常識，以免民眾因不諳法律而不慎觸法。他亦認為，市府應針對鄭男的疑慮，再一次向社會大眾說明該案目前辦理的情形，以建立信任的基礎。

台南市政府指出，鄭男在跨年晚會放空飄氣球綁布條造成騷亂，且公然揭露足以識別其女兒身分之資訊，還假冒市議員身分向市長黃偉哲索取幼兒園案件相關資料。鄭男假冒議員之不法情事，恐面臨刑法第158條第1項規定之僭行公務員職權罪，得處3年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。公然揭露足以識別其女兒身分之資訊，則恐違反兒少權益，得依違反《兒童及少年福利與權益保障法》予以懲處開罰，市府將依法處理。

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