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新嫁娘雪齒「上暴下凌亂」矯正2年老公超嗨　婚禮驗收賓客激讚超美

▲新嫁娘在Dcard分享自己矯正牙齒的經驗 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲新嫁娘筠筠在Dcard分享自己矯正牙齒的經驗 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

結婚是人生中最重要的時刻之一，怎麼能少了完美的笑容？一位網友筠筠近日在Dcard分享她的隱形牙齒矯正經歷，並表示矯正後的自信笑容，讓她的婚禮當天更加閃耀。該篇文章不僅吸引網友共鳴，紛紛稱讚她矯正後的成果：「感覺原PO很漂亮」還有網友留言：「是不是長輩都喜歡叫人結婚前矯正阿」。

筠筠透露，從國中起媽媽就建議她矯正牙齒，因為她有深咬問題，且上排牙齒較暴、下排牙齒凌亂，但當時考慮到她年紀尚小，擔心清潔不到位會導致蛀牙，因此計畫暫緩。直到24歲，準備步入婚姻。媽媽對她說，在結婚之前啊！一定好好矯正牙齒，那一天會是你一生中最美的樣子，為了讓拍婚紗和婚禮的照片無死角，她下定決心開啟這段牙齒矯正之旅。

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筠筠在Dcard文內提到，她第一次看診時，醫生細心評估了她的情況。同時還幽默鼓勵她，讓她克服了戴取矯正器的不便。她回憶道：「醫師總笑著說，這是在幫妳培養精緻的生活習慣，以後拍婚紗照，妳的笑容保證比廣告模特還閃亮！」

為期2年多的矯正計畫結束後，她滿意的說，矯正後不僅牙齒整齊了，連側臉的輪廓也改變了，下巴明顯跑出來，整體比例都改善了！矯正後媽媽和老公都看見她的改變，甚至在日常生活中，連洗頭的的阿姨都誇她牙齒整齊，問是不是有矯正過？這些改變和稱讚讓她覺得，做矯正，是非常值得的選擇。

▲新嫁娘在Dcard分享自己矯正牙齒的經驗 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲牙醫林詩詠 。（圖／記者吳奕靖攝）

牙醫林詩詠表示，近年來，越來越多準新娘在婚前選擇進行牙齒矯正，期許能以最美的狀態辦婚禮。他強調：「對於準新娘會建議可以選擇隱形矯正。隱形牙套因為透明，即使拍婚紗時療程尚未結束，拍照起來仍然能保持美觀。此外，隱形牙套是可拆的，也方便新娘在婚禮籌備過程中飲食和清潔需求」。不過他也提醒想要進行牙齒矯正，應該尋找專業且值得信賴的醫師。

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