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「LINE BOT」服務　林保分署輕鬆管理國有林地租約

▲林業及自然保育署嘉義分署推出全新「LINE BOT」服務，林農可透過LINE通訊軟體，隨時查詢與自身相關的租約資訊及申辦進度，實現「智慧租賃、便捷服務」全新體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲林業及自然保育署嘉義分署推出全新「LINE BOT」服務，林農可透過LINE通訊軟體，隨時查詢與自身相關的租約資訊及申辦進度，實現「智慧租賃、便捷服務」全新體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應人工智慧時代潮流，林業及自然保育署嘉義分署推行申辦換約無紙化服務及流程簡化的綠色櫃台，藉以提升林農於國有林地租約續換約的便利性，為提升用戶體驗及功能整合，9日起推出全新「LINE BOT」服務，林農可透過LINE通訊軟體，隨時查詢與自身相關的租約資訊及申辦進度，實現「智慧租賃、便捷服務」全新體驗。

▲林業及自然保育署嘉義分署推出全新「LINE BOT」服務，林農可透過LINE通訊軟體，隨時查詢與自身相關的租約資訊及申辦進度，實現「智慧租賃、便捷服務」全新體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

林業及自然保育署嘉義分署現提供的數位化服務除可利用線上申辦國有租地續換約外，此次上線的「LINE BOT」服務進階到可讓林農在家透過手機，輕鬆查詢名下的國有林地租約資訊，包含契約內容、申辦進度等，並可即時瞭解最新相關法規政策。自此林農無需再舟車勞頓親自到轄管工作站辦理或撥打電話諮詢，除可節省時間成本外，同時也大大提升政府機關的服務品質，確保政策和管理透明化。

▲林業及自然保育署嘉義分署推出全新「LINE BOT」服務，林農可透過LINE通訊軟體，隨時查詢與自身相關的租約資訊及申辦進度，實現「智慧租賃、便捷服務」全新體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

Line BOT與綠色櫃台結合，不僅可提升服務效率也有助於環保減碳，是數位時代下的重要發展趨勢，嘉義分署同時也持續蒐集林農使用意見，回饋於後續改善「國有林地租賃LINE BOT」系統，希望能提供更優質及高效率的服務，打造林地管理新格局。

「國有林地租賃LINE BOT」服務只需掃描QR-Code後加入官方LINE好友，通過身份驗證及關聯後，即可使用相關功能界面，歡迎持有嘉義分署轄管國有林地租約的林農朋友踴躍使用「國有林地租賃LINE BOT」，攜手邁向數位管理新時代！

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