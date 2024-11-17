63年澄清湖高球場熄燈…會員轟市府大漲租金　工務局不忍了曝真相

▲去年10月工務局至高爾夫球場現勘了解營運狀況。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

營運63年的高雄高爾夫俱樂部宣布熄燈，會員出面指控「市府大幅漲租金讓俱樂部經營不下去」，並指11月8日才要求點交土地讓人措手不及。對此，高市工務局澄清，球場租期早於去年6月30日即屆滿，高雄高爾夫球場俱樂部使用農藥、拒絕配合稽查，違約在先仍強硬要求租金折扣，才循法律途徑要求返還土地，後續將回歸原本公園用地用途供市民使用。

高市工務局表示，在球場租約屆滿後，工務局於112年7～12月間，共3次與俱樂部協商並赴現場查核，要求俱樂部提出營運改善計畫書，並於今年2月16日去函通知俱樂部所提營運計畫書內容公益條款不符期待，請俱樂部儘速修正後再行研議是否續租。

▲今年8月工務局、環保局及農業局稽查前協商。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，俱樂部未能完全履行公益條款，並考量公益條款應由工務局履行，才符合社會觀感，今年4月16日洽俱樂部提出新出租方案及出租範圍，改採租金不打折，否則將收回土地。

期間工務局多次邀請俱樂部就新出租方案、出租範圍、農藥管理、水土保持及公益條款等等協商，但俱樂部仍堅持租金應援例打折，並未具體回應本局所提公益﹑農藥及水保等相關議題，態度強硬且欠缺協商誠意。

工務局因此於今年8月8日函復俱樂部應依租約返還土地，詎料俱樂部於協商未完成之際，於8月29日硬是函送本局三張相當於租金的支票，態度強硬不言可喻。

▲今年8月俱樂部拒檢後與工務局作稽查前協商。（圖／記者賴文萱翻攝）

工務局除於8月31日函復檢退支票外，更強調應返還土地，並再於10月24日及11月8日函通知俱樂部無權占用土地做為高爾夫球場使用，除限期點交返還土地外，並追收占用期間使用補償金，其返還之土地將開闢公園供市民使用。

工務局強調，相關協商期間長達半年以上，今俱樂部會員反映俱樂部未事先說明，顯然俱樂部在協商過程間，除未善盡通知之責外，並置會員權利於不顧，毫無誠信可言，工務局呼籲俱樂部應正視並妥善協調會員權益問題，以免衍生消費糾紛。