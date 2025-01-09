野火狂燒！派瑞絲希爾頓悲痛發文「家被徹底燒毀」　豪宅慘況曝

▲派瑞絲希爾頓發文透露馬里布豪宅災情 。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州洛杉磯多起野火肆虐，吞噬高級住宅區「太平洋帕利塞德」（Pacific Palisades）豪宅，從名媛派瑞絲希爾頓、好萊塢巨星到電視名人的家全都遭殃，平安撤離後紛紛發文報平安，但一夕之間家園付之一炬，令許多人心痛不已，不知何去何從。

綜合《福斯新聞》等外媒，知名電視節目《戰痘醫師》（Dr. Pimple Popper）主持人兼皮膚科醫師珊卓拉李（Sandra Lee）躲到飯店避難，PO影片報平安時難掩沮喪，「我在飯店裡，我再也沒有房子了」，「我的房子沒了……我唯一能做的就是去上班，我今天要去上班，就像過去每一天一樣」。

她發文寫下，「一切都要重來，我不知道該怎麼辦」，「我的房子沒了，我哭了一整晚，整晚都在想屋子裡的每個房間、角落和縫隙，本來很完美，現在卻只剩下灰燼」。

希爾頓飯店千金派瑞絲希爾頓（Paris Hilton）在馬里布的家也未能倖免，她在IG上傳一段新聞畫面寫下，「我的心碎難以言喻。我和家人一起收看新聞，看著我們在馬里布的家被徹底燒毀，任何人都不該經歷這種事」。

據TMZ報導，希爾頓擁有多處房產，而馬里布的豪宅不是她的主要住所，但她在文中提到，這裡有著她和丈夫與一雙子女的珍貴回憶，並稱她的公關團隊已聯絡非營利組織，設法幫助災區有需要的人，也感謝消防員及急救人員的犧牲奉獻，「你們是真正的英雄」。

影集《杏林春暖》（General Hospital）演員卡麥隆．馬泰森（Cameron Mathison）7日從當地撤離，在IG公開的影片可見他的房子完全被大火燒毀，眼前只有一片殘骸，還依稀可見原先在屋內的家具、火爐等結構。

女星曼蒂摩兒（Mandy Moore）則PO出開車逃難時的畫面，可見天空滿是濃煙，道路兩旁還有熊熊火勢持續燃燒。她發文表示慶幸一家人和寵物都安全撤離，但「我孩子的學校沒了，我們最喜歡的餐廳也燒毀了。那麼多親朋好友失去一切，我們的社區破碎了」。

此外包括女星里琪雷克（Ricki Lake）、真人秀名人普拉特（Spencer Pratt）和妻子蒙塔格（Heidi Montag）、電視名人兼模特兒伯克-查維特（Brooke Burke）、《星際大戰三部曲》男演員馬克漢米爾（Mark Hamill）、《媽的多重宇宙》女演員潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）等人都是受災戶。