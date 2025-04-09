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獨／麥當勞少女遭性侵亡　狼主管全身而退關鍵原因曝光

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市麥當勞女員工指控遭李姓主管性侵，士林地檢署經縝密調查後予以不起訴。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市麥當勞17歲女員工小羽（化名）控訴遭李姓主管性騷、性侵，數月後輕生，引發輿論譁然。士林地檢署承辦檢察官調閱監視器畫面、門市內部資料，並傳喚同事與前男友說明，偵辦過程極為謹慎。調查發現，2人曾短暫交往，分手後仍持續聯絡，對話內容與相關證詞中，未見足以證明違反意願的明確事證，最終認定罪嫌不足，處分不起訴。

據了解，李男坦承與小羽曾交往半年，期間有親密互動，但強調「絕對沒有發生性行為」。即使分手後，小羽另交男友，2人仍透過通訊軟體保持聯絡；他並提出對話紀錄，表示雙方互動皆為合意。

調查期間，小羽親友也到庭協助釐清，而小羽生前就診的身心科資料，內容中並未提及性侵，唯一具關聯性的說法來自1名男性友人，稱小羽曾表示「自己被性侵」，但未具體指名加害者身分。

細心檢察官綜合現有證據與證人供述後，認為難以具體認定李男涉有強制猥褻或其他妨害性自主犯行，依罪嫌不足予以不起訴；至於小羽母女涉詐欺部分，也因證據不足，一併處分不起訴。

全案起於小羽母親去年12月14日於Threads平台發文，指控女兒在麥當勞工作期間，遭主管以排班權力為手段，持續性騷甚至性侵。她在文中悲痛寫道：「女兒什麼都不敢說，自己偷偷去看醫生，她才16、17歲，那個人竟然下得了手。」她表示，小羽後來終於辭職、鼓起勇氣報警，並向公司提出性騷擾申訴，但公司除了快速開除對方，「對我們就沒有任何交代或慰問。」

根據小羽母親陳述與公開資料，小羽於2022年8月進入麥當勞工作，2024年2月20日提出離職。她在3月3日向警方報案，指控遭李姓主管性侵，並於3月25日向公司提出性騷擾申訴。由於性侵屬刑事偵查範疇，公司僅能依《性別平等工作法》處理性騷擾部分。

麥當勞則說明，依據3月8日上路的《性平法》新制，公司於3月26日成立調查小組，由具性別意識的外部專家與公司人資、法務人員組成。小組於4月9日訪談申訴雙方，並於5月1日完成調查報告。5月6日召開性騷擾申訴處理委員會，確認申訴屬實、情節重大，決議對李男作出最嚴厲懲處解僱，並於5月7日寄發調查結果通知書予小羽。

5月8日，公司通報勞動部職場性騷擾案件通報系統，同年8月7日與9月10日，亦分別回覆士林地檢署，提供調查資料配合司法調查，同年11月6日，小羽被發現身亡，距離報案僅8個月，消息震驚社會，12月27日，麥當勞發出聲明強調全程依法處理，並澄清李男與企業經營家族「毫無關聯」。

▼自稱小羽朋友在Threads平台表示相當自責。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

本月7日，士林地檢署偵結全案，李男獲不起訴。然而，自稱小羽生前好友的網友也在社群平台留言發聲，哀痛表示：「她走後的每一天，我們身邊的朋友都很自責，覺得如果能多做一點，也許結果會不一樣。她不是籌碼，她曾是個活生生的人。正因為過去什麼都沒做，現在我更應該站出來保護她。」

小羽家屬則透過委任律師表示，相關事證皆已提供予檢方，但因死者手機曾落水損壞，可供佐證的資料有限。他們強調，待收到不起訴處分書後，將研擬是否依法聲請再議。

性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

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