南投113年詐騙金額逾14億...6成4假投資　警邀受害人推廣打詐儀表板

▲南投警方邀請假投資詐騙被害人現身說法。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

一名男子去年底透過網路社群下載一款股票投資APP，並在「客服人員」勸說下約定面交投資款項50萬元，所幸至派出所諮詢後得知為假投資詐騙，並與警方合作緝獲外籍詐騙車手；南投縣警局指出，113年全年度全縣詐欺案財損總金額超過14億元，其中假投資詐騙金額佔比就超過64%，民眾不可不慎。

南投縣警局於1月6日跨界結合南投市樹德夢工廠召開記者會，邀請該廠董事長吳宜叡、卜蜂企業有限公司處長許裕杰及中投有線公司總經理江奎霖等人共襄盛舉，由縣警察局長吳耀南主持推廣「打詐儀錶板」專網，希望警民攜手合作、紮根反詐騙的防線；縣警局指出，警政署於113年12月啟用「打詐儀錶板專網」，每日公布詐欺真實數據及案例，讓民眾直擊詐欺手法趨勢，並透過「詐騙話數解析」及「防詐小撇步」，提升民眾反詐知能、降低遭詐風險。

▲南投警方結合樹德半山夢工廠，紮根打詐防線。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

活動中也邀請遭假投資詐騙被害男子親身說明遭詐案例，回顧當初聽信「保證獲利」、「穩賺不賠」、「低風險高回報」等話術並下載路不明的投資APP後，向「客服人員」表示想預約儲值，對方卻以「預防主力狙擊」為由，勸說他提領大筆現金並與該公司「經理」約定面交；受害人以其切身經歷呼籲，投資應循合法管道，若有任何懷疑，應立即撥打「165」反詐騙專線、「110」或至派出所尋求警方協助。

南投縣刑警大隊大隊長蕭榮哲也就該縣113年度受理詐騙案況提出報告：統計該期間受理詐欺案3,489件、財損總金額為新臺幣(下同)14億101萬；就全縣13鄉鎮市分析，以南投市受理件數817件最多、草屯鎮762件次之、埔里鎮729件再次之；分析前5大高發詐欺案類，依序為假投資詐騙(占24.48%)、網路購物詐騙(占10.03%)、假買家騙賣家詐騙(占7.08%)、假交友投資詐財(占6.13%)、中獎通知詐騙(占5.99%)；在財損金額方面則以假投資詐騙(64.58%)位居第1名。

南投縣警局另統計113年共查獲詐欺集團56件459人、查扣不法所得2億5893萬餘元，並與全縣各金融投資機構及超商共同攔阻成功603件、金額達2億2414萬餘元，較去年同期(279件、1億1912萬餘元)，件數增幅為216%(增加324件)、金額為188％(增加1億502萬元)。