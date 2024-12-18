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桃園婦想投資賺大錢！房子抵押400萬ALL IN　警銀聯手阻詐

▲桃園婦被「假交友真詐騙」拄著拐杖，前往郵局提領鉅款，員警獲報前往勸阻。（圖／平鎮警分局提供）

▲桃園婦被「假交友真詐騙」拄著拐杖，前往郵局提領鉅款，員警獲報前往勸阻。（圖／平鎮警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名43歲舒姓婦人，17日拄著枴杖前往郵局，打算提領近400萬元房屋抵押款，欲投資虛擬貨幣賺大錢，由於婦人臨櫃填單時神情慌張，行員察覺有異，立即通報員警到場協助，經過員警及行員不斷的勸說及耐心解說，終讓舒婦了解詐團手法並放棄匯款。

▲平鎮分局長徐坤隆今日上午特別前往山仔頂郵局，公開表揚即時阻詐有功人員。（圖／平鎮警分局提供）

▲平鎮分局長徐坤隆今日上午特別前往山仔頂郵局，公開表揚即時阻詐有功人員。（圖／平鎮警分局提供）

平鎮分局長徐坤隆今日上午也特別前往山仔頂郵局，公開表揚即時阻詐有功人員，除頒贈POLICE熊紀念品外，並感謝他們協助攔阻民眾遭詐，積極守護民眾財產的安全；另同時也呼籲，民眾如遇疑似詐騙情形，請立即撥打防詐騙諮詢專線165或撥打110報案。

平鎮派出所副所長丁彥方表示，住在平鎮區的舒姓婦人，日前在臉書社群結識一名自稱擔任投顧公司理專的羅姓男子，雙方透過通訊軟體聯絡交往，在男子虛寒問暖的柔情攻勢之下，讓婦人掉入詐騙陷阱，對方見時機成熟，向其介紹虛擬貨幣投資可賺大錢，建議婦人以房屋不動產抵押借貸，並將貸款金額394萬全數投入發財致富。

婦人完成抵押貸款核貸後，昨日二話不說就拿著存摺及印鑑前往郵局準備提款，但在填寫提款單時，因為神情慌張，且面對行員的關懷提問也支吾其詞，讓承辦的行員察覺有異，行員除了技巧性拖延時間外，也趕緊通知警方到場協助。

起初婦人仍是深信不疑，即使腳受傷拄著拐杖也執意將近400萬元房屋抵押款領出給詐團，所幸經過員警及行員向婦人耐心解說，告知有許多詐騙集團利用言語柔情博取感情、信任及好感後，再以投資名義要求民眾投入積蓄。婦人這才了解自己遇到詐騙，婦人也不斷的感謝行員及警方熱心的協助，才能幸運的保住財產。

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