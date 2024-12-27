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社會 社會焦點 保障人權

台中人12月被詐騙12.6億「全國第二多」　假投資佔71%

▲▼ 。（圖／台中市警局提供）

▲台中市警局說明投資詐騙流程。（圖／台中市警局提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市警局統計，12月份台中發生1960起詐騙案，是全國22縣市中第2名；另被害人財損共高達12.6億元，也位居全國財損第3名。警方今公布前5大涉詐交友軟體、假投資詐騙作案手法、二次詐騙態樣及AI變臉技術，提醒市民面對疑似詐騙情形，提醒民眾務必提高警覺。

台中市警局指出，在上述多起詐騙案中，以「假投資」詐欺592件最多，財損達8.98億元，佔整體財損比例71.27%，其中又以類假投資標的物的股票、虛擬貨幣為大宗。第2名則為假網拍詐欺案計310件、財損780萬餘元，分析使用平台以FB、IG、Threads為前3大。

假買家騙賣家案類是第3名，共計發生229件，財損也達2606萬餘元，探究假買家多冒用7-11賣貨便、黑貓宅急便、全家好賣+等機構客服，告知「未開通簽署金流服務/賣家未認證」等連結，再要求點擊連結「帳戶驗證」等訊息，賣家依照指示操作後發現帳戶金額皆遭轉出，才知道被詐騙了。

▲▼ 。（圖／台中市警局提供）

▲警方分析投資、假網拍被詐財損。（圖／台中市警局提供）

警方說，目前假（交友）投資詐騙手法不管在件數或財損數，皆仍處於高發狀態，分析12月「台中市前5大」涉詐交友軟體，分別是「派愛族」、「CMB」、「抖音」、「Tinder」、「探探」，其中使用「派愛族」聊天軟體之被害人財損金額，占該類手法44.86%。

▲▼ 。（圖／台中市警局提供）

▲「派愛族」、「CMB」、「抖音」、「Tinder」、「探探」，為「台中市前5大」涉詐交友軟體。（圖／台中市警局提供）

警方舉例，一起交友詐騙案的被害人小餅（化名），透過TINDER交友軟體認識網友，雙方僅透過照片、視訊聊天，進而成為從未見過面的「網公網婆」，詐團取得被害人信任後，開始誘導下載Multi Bank投資APP，並佯裝智能客服鼓吹參與高獲利的儲值活動，小餅不疑有他，聽從指示以現金購買虛擬貨幣轉入詐騙集團錢包後，對方隨即消失，索討無門。

未料小餅發現遭詐後並未立即報案，反而透過臉書尋找求助訊息，發現有人佯稱自己是知名律師團隊，會協助將遭詐騙的錢取回，小餅再次相信對方話術，便依照對方的指示交付財物，後來變成一場空且身揹負債。

警方提醒，網路交友有其風險，民眾應隨時提醒自己「聊天可以、談錢免談」，切勿相信素未謀面的網友，當對方開始用各種理由要求你匯款、借錢、投資時，都是詐騙。

警方說，「打詐儀錶板」讓全民皆可透過該網頁查詢最新詐欺資訊、財損金額、詐騙類型及詐騙流程，並每日提供最新詐騙案例及手法分析，民眾可以檢視自身情況，是否也身陷詐騙中。
 

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