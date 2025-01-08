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12生肖2025運勢排行大公開！4生肖犯太歲小心了

2025年「4生肖」財運爆棚　屬雞把握賺錢機會、屬牛有貴人提攜

▲新年4個犯太歲的生肖可能面臨不少挑戰。（示意圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

2025年到來，各方命理老師都要公布一波新年運勢，「清水孟國際塔羅」的小孟老師在臉書粉絲頁分享今年的12生肖運勢排行。小孟老師表示，有4個「犯太歲」的生肖可能面臨各方面的挑戰，需要謹慎應對和化解。前3名的好運生肖則將在事業、財運和感情等方面迎來豐收，機遇頻現。

●第12名：蛇（犯本命年太歲）

生肖蛇今年在工作上的計劃常常遇到阻礙，升職加薪遙遙無期，甚至有失業風險，財務狀況也可能變差，像是投資失利或有意外支出，切記不要借錢給別人。感情運低迷，已婚者容易出現誤解與爭吵，需多溝通，避免衝突升級；單身者難遇正緣，還可能陷入曖昧不清的關係。人際關係也變得緊張，容易和家人、朋友發生爭吵或誤會。生肖蛇要多加注意，在本命年因為壓力過大，可能突然生病，或原本的健康狀況惡化。

●第11名：豬（沖太歲）

生肖豬今年在工作方面可能會有突然變故，財運也可能有意外損失，尤其是高風險的投資。人際關係容易被誣陷或誤解，進而受到影響。感情上會發生前任糾纏或被人瘋狂追求的狀況，情緒因此受到驚嚇，還容易出現不必要的誤會，造成不愉快。健康容易因為飲食不當，引發腸胃不適或食物中毒，需保持均衡的飲食習慣，增強抵抗力。

●第10名：虎（刑太歲＋害太歲）

生肖虎今年在工作上可能遭遇不公平對待，比如被排擠或被分配不合理的工作，進而影響到職業發展與士氣。投資方面應避免盲目跟風，也不要輕信他人，否則可能面臨虧損風險。感情方面可能遇到舊情人或以前的朋友突然出現，因此感到困惑和壓力，需要理性處理。健康要留意情緒波動或壓力過大，可能影響免疫系統，變得容易感冒或感染，切記保持良好心態和生活作息。

●第9名：猴（刑太歲＋破太歲）

生肖猴今年在職場上可能被捲入權力鬥爭，壓力倍增，且可能影響升遷機會。財務方面，投資要特別謹慎，可能因為聽信朋友或同事建議，投入看似有利可圖的項目，結果卻虧本。感情上容易因為誤解或小事與另一半產生矛盾，甚至可能陷入三角關係的困境。健康方面，容易因過度勞累，導致慢性疾病復發，或忽視身體的小症狀而惡化，更要小心避免跌倒，多加注意休息和養生。

●第8名：狗

生肖狗今年恐有是非纏身，工作方面容易被針對，跟上司關係不佳，進而影響升遷機會。財運方面，容易聽信他人的錯誤建議，造成投資虧損。感情則可能出現與異性朋友過於親密，從而引發爭吵，感情關係動盪。同時也要注意健康，可能因為長期的職場矛盾或感情問題讓精神緊繃，出現失眠、頭痛等問題。

●第7名：鼠

生肖鼠今年運勢好壞參半，在工作中可能得到升職或重要任務的機會，但壓力也因此增加，面臨難以調整的工作負荷，導致過度勞累。財運方面可能會有投資或副業等賺取額外收入的機會，但是額外支出也增加了。感情方面會與伴侶關係更加親密，但因為日常瑣事發生爭執。健康狀況整體算是穩定，但工作上的壓力讓健康下滑，需注意作息調整。

●第6名：羊

生肖羊今年運勢平穩，因沒有吉星的助力，各方面表現中規中矩，不會有太大波動。工作上沒有新的職責或項目，進展順利但缺乏成長機會。財運方面，薪水沒有變動，投資也沒有大額收益或損失。感情生活平淡，單身者的戀愛機會少，已婚者關係穩定，不過缺乏浪漫驚喜或衝突。健康方面，體力和日常作息維持一貫的節奏，偶爾有小病小痛，但不影響整體健康。

●第5名：牛

生肖牛今年運勢起伏，工作方面，如果想升遷或取得突破，必須主動承擔責任並付出更多心力。財運方面，如果想增加收入，必須主動尋找副業或新的投資機會。感情上也要付出更多心力來維繫，單身者需主動進行社交活動，若遇到感情問題，則要主動溝通才能修復關係，不能依賴第三人的調解。健康狀況也要自我管理，尤其面對亞健康狀態，應靠自律飲食和運動來改善，而不是藥物或他人的照顧。

●第4名：兔

生肖兔今年運勢轉強，機運增加，職場上會遇到新的機會，可能有升職或參與新項目的機會或受到上司重視，如果有跳槽打算，有望遇到理想職位。財運方面，副業或投資可能獲得不錯的回報，還有貴人相助，讓財富快速增加。感情方面，單身者有更多機會認識合適對象，已婚者則感情更加和諧。健康運勢也有所提升，體力和精神狀態明顯改善。

●第3名：馬

生肖馬今年貴人運旺盛，能得到許多外界助力，比如工作方面，貴人會給予資源或人脈上的幫助，讓工作進展事半功倍。財運的投資或理財方面，可以得到朋友或合作夥伴的投資建議，有望獲得不錯的財務回報。感情方面，單身者可能透過朋友介紹，發展出穩定的戀情，已婚者則能透過貴人化解夫妻間的小矛盾，關係更加穩固。如果有健康上的問題，貴人還會推薦優秀的醫生或療法，幫助恢復健康。

●第2名：雞

生肖雞今年與太歲相合，運勢大幅提升，在職場上表現突出，容易升官加薪，職業前景光明，財運也隨著升官而上揚，正財穩定增長，還可能因為績效優異獲得獎金，理財投資方面也能獲得額外收益。感情生活更加和諧，太歲相合增進了屬雞者與伴侶的溝通與理解，感情更加穩固，單身者則可能遇到合適的對象，擁有穩定戀情。身體精神狀態飽滿，能夠平衡工作與生活，保持良好的體魄。

●第1名：龍

生肖龍今年因為有天喜星照耀，運勢旺盛，工作中人際關係良好，容易與同事和上司建立良好互動，項目順利完成，受到同事讚賞與上司肯定，增強職場影響力。財運方面，可能因出色表現獲得獎金或加薪，還能找到合適的投資機會，獲得可觀回報。感情將更為豐富，會認識多位異性，曖昧多且有機會遇到正緣，感情更加穩定。整體健康維持在最佳狀態，能夠更好地應對工作與生活中的挑戰。

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