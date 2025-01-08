陸空姐裸辭返家養豬「老爸氣到離家」　兩個月賺近百萬元想開副業

▲黑龍江姑娘楊楊顏西裸辭空姐返家養豬。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

來自黑龍江伊春的楊顏西有著氣質出眾的亮麗外型，在學校畢業後便憑藉好成績到吉祥航空擔任空服員，直至2020年疫情爆發，月入僅2800元人民幣（約1.25萬元新台幣），這讓她興起辭職返家的念頭。回家後，楊顏西決定接下家人閒置的養豬場，讓她父親氣得離家出走，不過，她趁勢轉型農村型網紅，成功吸粉40萬，並在2024年底兩個月內便賺進20萬元人民幣（約89.6萬元新台幣），完成華麗轉身。

《海報新聞》報導，楊顏西透露，以前做了5年空姐，常年不能回家，有一次無意中發現父母瞞著她做了個大手術，她覺得自己是家裡的獨生女，不應該離父母那麼遠，於是決定辭職回家。2023年的4月，她正式開始了養豬生活。

楊顏西的「西西養殖創業基地」於2023年4月30日正式掛牌開業，她也將燒炕、餵食、餵水、鏟豬屎等「養豬的日常」拍成影片與網友分享。

投入養豬業後，楊顏西才發現養豬是真的累，她表示，「每天忙得腰酸背痛，還特別臭，在豬場待一天，整個人從上到下，從裡到外都是臭的，連頭髮絲都散發著臭味。」

不過，楊顏西在抖音上卻收穫頗豐，名氣也逐漸響亮起來，直至某日，她收到《央視》節目的邀請，這才讓父親逐漸改變反對的態度，而她也不忘養豬的本業，逐漸把事業做起來，還在2023年還清創業的貸款。

楊顏西強調，一邊養豬一邊製作影片，每天生活得很快樂，「未來還打算擴大自己的養殖場，開一家特產店，甚至開一家民宿。」