不是可愛！「妹子長相1類型」比好看吃香　一票人公認：女神IU

▲原PO常被不熟的人誇讚「很耐看」。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「耐看的女生算是什麼類型？」一名妹子透露，其實她對自己的容貌並沒有特別研究與在意，但反而常被異性誇讚「耐看」，就連不熟的女生也會這麼說，因此讓她感到訝異。文章引發討論，多數人認證「耐看比好看更好耶，因為看不膩」，並公認韓國女星IU就是耐看的女神類型。

一名女網友在Dcard表示，她知道自己不是走可愛路線，外出時，常常是被誇讚「耐看」，包含不認識的異性、剛認識的異性，或是不熟的女性朋友都這樣說她。

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對此，原PO不禁思索著，到底耐看的女生算是什麼類型呢？

底下引來一票網友認為，「耐看比好看更好耶，因為看不膩」、「耐看就是普通，不醜也不漂亮」、「我覺得耐看基本上跟氣質很有關係，氣質的人往往蠻耐看的」、「耐看真的比好看吃香」、「耐看很好欸，就是怎麼看都順眼」、「要搭配氣質才能辦到細水長流」、「耐看是五官很和諧，也有一點點吸引人」。

也有網友仔細分享看法，「耐看就是第一眼不會特別注意到，因為整體五官是好看、有特色的，雖然不會被歸類在大眾認知的美女，但懂得欣賞的人會很喜歡，重點是看不膩！個人認為最耐看的明星是李知恩IU」、「超認同！IU真的超耐看又可愛」、「也覺得IU很耐看，但她又算是好看的那種」、「耐看型李知恩IU，第一眼覺得是美女，但很多女明星比她更漂亮」、「林依晨越看越順眼」、「孔曉振跟申惠善不是第一眼美女，但就是越看越耐看吧」。

▼網友公認點名，IU超正又耐看。（翻攝IG／dlwlrma）