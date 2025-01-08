頂呱呱聯名hahababy包裝、周邊超Q！還推粉絲呱呱包、黑糖珍珠包

▲頂呱呱跨界聯名嘎嫂二伯自創品牌「hahababy」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣速食炸雞品牌「頂呱呱」跨界找來嘎嫂二伯自創「hahababy」聯名，以「擁抱金喜呱好運」打造一系列繽紛包裝、周邊小物，更推出「青花藤椒春雨呱呱包」、「黑糖珍珠甜甜包」等新品，1月15日起正式上市。

▲頂呱呱炸雞桶、野餐盒通通換上hahababy新裝超吸睛。

頂呱呱跨界合作hahababy，把hahababy經典擁抱點點結合炸雞、薯條、甜甜包等商品，再加入可愛「阿勇店員」元素，打造全新聯名包裝，包括「派對組合餐」及「超值套餐」都換上新裝，像是野餐盒、派對桶與桶蓋、飲料杯、封口模、雙面紙袋皆充滿繽紛藍紅白點點圖案，吸睛度滿分。

▲擁抱金喜刺繡絨毛抱枕推出紅黃藍3款。

同步推出一系列限定周邊，有「擁抱金喜刺繡絨毛抱枕」共3款，搭配擁抱點點手拿頂呱呱飲料、炸雞、薯條的模樣，十分可愛，其中，「黃點點」與「藍點點」2款只在6門市限定販售，包括三重正義店、忠孝旗艦店、花蓮店、彰化孔門店、台中學士店及左營環球店。

▲擁抱好運刺繡絨毛包可拿來當作化妝包實用性超高。

▲小抱枕磁鐵（左）有4款；呱點好運印花布手腕掛繩可掛在手機上超方便。

還有同樣以經典點點設計融入刺繡絨毛、印花細節的「擁抱好運刺繡絨毛包」及「呱點好運印花布手腕掛繩」，凡購買聯名套餐或消費滿219元即可加購，加購價399元起，會員價則為379元起；忠孝旗艦店也變身hahababy快閃店，獨家推出扭蛋機手繪貼紙包（5款）與小抱枕磁鐵（4款），售價皆為100元。

▲雙面造型夾盲盒只送不賣。

▲擁抱金喜呱好運紅包袋內有刮刮卡可獲得指定優惠。

加碼只送不賣的「雙面造型夾盲盒」，一共有6款造型設計，把hahababy經典點點結合頂呱呱明星商品，角色們手拿雞腿、薯條，十分可愛，更隱藏1款神秘造型，只要於門市單筆消費滿399元即可免費獲得盲盒1個，數量有限、送完為止

門市消費滿179元還可獲得「擁抱金喜呱好運紅包袋2入」，紅包袋內附有刮刮卡1張，獎項有「hahababy商城抵用金」及「頂呱呱相關優惠券」。

▲▼同步推出2款新品有「青花藤椒春雨呱呱包」、「黑糖珍珠甜甜包」。

除限定周邊、包裝外，頂呱呱也推出2款新品包括「青花藤椒春雨呱呱包」，把傳統糯米內餡升級成滑順春雨粉絲，吸滿青花藤椒的香氣的龍口冬粉麻而不辣，搭配酥脆雞皮更添口感，售價69元；「黑糖珍珠甜甜包」則以酥脆黑糖色外皮結合濃郁奶茶、黑糖Q彈珍珠內餡，口感甜而不膩，2入售價49元。

聯名系列更有2款限定組合餐，包括「呱點金喜獨享餐」，內含青花藤椒春雨呱呱包1顆+原味炸雞1塊+黑糖珍珠甜甜包2入+小份地瓜薯條1份、35元飲品1杯，售價219元；「呱點金喜派對桶」內含青花藤椒春雨呱呱包4顆+原味炸雞2塊+黑糖珍珠甜甜包4入+小份地瓜薯條1份+可口可樂1.25L1罐，售價499元。

頂呱呱聯名hahababy全系列將於1月15日起至3月31日限時開跑，提醒桃園機場、松山機場店未販售。

▲必勝客聯手富錦樹台菜香檳推出3款海味比薩，有放了整隻龍蝦的終極隱藏版「波士頓龍蝦干貝比薩」。（圖／業者提供）

為迎接農曆新年，必勝客今年則找來米其林一星台菜餐廳「富錦樹台菜香檳」合作推出3款頂級海味比薩，其中，超浮誇終極隱藏版「波士頓龍蝦干貝比薩」直接在餅皮放上整隻波士頓龍蝦，搭配彈牙干貝、鳳梨等餡，單點售價1688元，全台限量500個，只在167間門市販售，售完為止。

▲「金帶財松葉蟹比薩」特意做成古錢幣造型。

「金帶財松葉蟹比薩」限量5000份，古錢幣造型比薩十分吸睛，餅皮四周圍繞著鮮美松葉蟹鉗、彈牙干貝、青森帆立貝及飽滿鳳尾蝦等多種海鮮，外圈再撒上金黃帕瑪森起司，每一口都能吃到濃郁海味即起司香，單點售價1068元；以上2款比薩須提前1天晚上9點前在PK APP預購，取餐當日不可取消訂單、不退款，詳細預購資訊可至官網查詢。

▲「金皇軟殼蟹干貝比薩」限時半價吃。

「金皇軟殼蟹干貝比薩」則嚴選「酥炸軟殼蟹」作為主菜，搭配鮮甜干貝、Q彈魷魚，再佐以慢火熬製的鮮香蟹黃醬汁、濃醇照燒醬，打造鹹甜交織的口感，售價918元，即日起全門市上市，至2月17日前可享459元半價優惠。