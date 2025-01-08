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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被疑行政不中立！陳志銘去年4月給京華城資料　陳智菡：都是公開內容

▲▼民眾黨團召開「大法官投票意願與時事聯訪」記者會，民眾黨團主任陳智菡 。（圖／立法院民眾黨團提供）

▲民眾黨團主任陳智菡 。（資料圖／立法院民眾黨團提供）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案遭羈押禁見，檢廉調查發現，曾任柯市府秘書長、現任蔣市府參事的陳志銘，2024年4月28日將京華城資料交給立院民眾黨團主任陳智菡，甚至還在晚上跟柯討論因應對策，被質疑違反行政中立。陳智菡8日回應，當時還沒進入司法偵辦，只是因京華城案被炒作，而對方給的都是網路上公開資料，不存在「串證」。

針對陳志銘去年4月將京華城資料交給她，被議員質疑違反行政中立，陳智菡8日上午於立院受訪時表示，在媒體看到私人簡訊被北檢片面流出，且去脈絡化提供給某些媒體再做文章，個人感到非常非常恐懼，現在才知道台灣司法可以濫權到這種程度，「請問這些簡訊跟案情有任何關係嗎？」

面對媒體詢問當時京華城還沒被偵辦，為何要跟陳志銘互通訊息、拿京華城資料？陳智菡指出，當時確實還沒進入司法偵辦時間，所以根本不存在「串證」，且陳志銘都是給網路上有的會議記錄公開資料，大家到台北市都委會網頁就能下載。

陳智菡提及，當時之所以要資料，主要是媒體已經炒作非常兇，諸多市議員如游淑慧、鍾小平、苗博雅等人對京華城提出質疑，民眾黨也接收到很多訊息要回應，所以就問之前的市府同仁有無資料，而陳志銘也沒負責京華城案，所以就只擁有這些公開資料而已。

陳智菡說，若這些紀錄不構成串證、洩密，甚至行政不中立，「請問北檢為什麼要把這些訊息放出來呢？你是在妨害秘密嗎？一個司法人員可以這樣知法犯法，用別人的秘密簡訊來作為要脅，或是在媒體放風，到底是要強調什麼呢？強調你們是如何違法濫權，把手伸入別人手機當中？把東西扣走後就片面去脈絡化，放出訊息來造謠抹黑嗎？這樣真的讓人覺得非常恐懼，原來台灣司法竟已可以這樣公然囂張，威脅人民生活到這樣程度」。

面對民進黨議員簡舒培質疑，柯曾說公務員不必服務政治與政黨，現在卻要陳志銘拿資料？陳智菡回應，這就是網路上的公開訊息，政治不能夠沒有人性，其實不只有這件事情，平常就會跟陳志銘聯絡，雙方不只是前同僚關係，也是朋友關係，「難道離開工作職場，就不能跟前同事有任何聯絡嗎？」並反問媒體若離開現在的電視台，就不能跟同事有聯絡嗎？這完全是違背人性的說法。

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