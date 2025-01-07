撤銷20%容獎？京華城調查小組下周開會討論　蔣萬安：事實到哪辦到哪

▲台北市長蔣萬安受訪。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安今（7日）赴議會國民黨團說明北捷遊憩公司、魚果市場等爭議預算，會後被問到京華城案的處理進度，有議員建議市府要將主動權握在手裡，蔣說，近期就會召開跨局處及專家學者會議，針對後續做處理；副市長李四川說，預計下週一或二召開會議，而是否主動撤銷20%容獎仍有待討論。

針對北市議員游淑慧提醒要「拋第二顆球」，建議把京華城案的主動權握在手裡？蔣萬安說，近期就會召開跨局處及專家學者會議，針對京華城後續做一個處理，「其實一直的立場就是事實到哪裡，我們就處理到哪裡。」

針對調查小組的開會進度，李四川說，原則上下周一或二召開調查委員會，因為現在在找所有委員，當然要配合委員時間，大概比較確定是在下周一或二，「下周一、二一定會開會，一定會找到人你放心。」

至於是否會主動撤銷20％？李四川說，各種可能性都有，當然要聽所有專家委員意見，所有事證他們認為比較確定，當然會做比較確定的決定。而游淑慧提醒要「拋第二顆球」？李說，原則上還是會再討論就所有狀況檢討，看看所有提出來的意見做妥適處理。

另外，針對北捷遊憩公司跟魚果改建的預算，蔣萬安說，都有跟黨團還有各議員充分討論交換意見，不管是對捷運公司未來遊憩子公司的成立，包括市場處幾個案子有魚果市場，還包括未來社宅停車場後續的架構，這部分都有共識，未來就會希望預算能順利通過。

至於有議員指出，魚果市長6到8樓若要續建，市府要擔責任？蔣萬安說，本來市府任何政策都會負起責任，只要一切依法依相關規範進行，會尊重議會預算的審查跟權利。針對魚果市場改建案6到8樓，確實也跟議會國民黨團議員做充分說明和溝通，大家都有獲得共識，希望讓預算順利通過。

▲台北市副市長李四川。（圖／記者陳家祥攝）