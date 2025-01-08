北市建案接待中心坍塌釀1死！川普老闆遭起訴　還有一罪等著他　

記者黃宥寧／台北報導

台北市士林區福港街「圓山富璟」接待中心工程施工現場，因施工疏失導致重大職業災害，導致外籍潘姓移工遭坍塌的2樓樓板壓傷，不幸當場身亡。士林地檢署偵查後，認川普工程公司及其實際負責人張姓男子未依相關規定規劃並落實安全措施，導致事故發生，依職業安全衛生法等罪，對該公司及張姓男子提起公訴。

事故發生於去年3月30日下午，當時33歲越南籍潘男操作油壓粉碎機（俗稱大鋼牙）進行拆除作業。因現場未採取穩定結構的必要措施，二樓樓板突然坍塌，潘男被壓傷，因閉合性創傷不幸當場死亡。

調查顯示，川普工程公司承攬「圓山富璟」接待中心施工工程，由張姓男子擔任實際負責人，負責施工指揮與職業安全管理。然而，張男未依《職業安全衛生法》第6條第1項第5款的規定採取防止結構物坍塌、防墜落等必要安全措施，導致現場存在嚴重安全隱患，最終釀成一死慘劇。

檢方認，川普工程公司作為承攬單位，未妥善履行職業安全保障責任，違反《職業安全衛生法》，構成第40條第1項犯罪行為。而實際負責人張男因未妥善規劃施工流程，疏於管理，致外籍移工死亡，構成《刑法》第276條過失致人於死罪，而張另涉非法雇用外籍移工，有違反《就業服務法》的行為檢方另簽分偵辦。

此外，案件中另一名登記負責人溫姓女子，經調查認定未直接參與工程施工或現場管理，與事故無直接關聯，因此予以不起訴處分。