千萬豪宅免費住！　王子、昆凌10年情誼成關鍵…風水房助攻事業

▲王子（右）從《模范棒棒堂》出道，與從另一電視節目《我愛黑澀會》出身的昆凌（左）結識，至今已有十多年交情。（圖／翻攝自邱勝翊微博）

圖文／鏡週刊

提起王子與昆凌的交情，王子從電視節目《模范棒棒堂》出道時，與從另一電視節目《我愛黑澀會》出身的昆凌結識，至今已有10多年友誼，除了內湖千萬豪宅免費出借，之前周杰倫舉辦「嘉年華」大巨蛋演唱會，昆凌也力邀王子與毛弟到場欣賞。和好友林志穎一起外出露營時，也邀約兄弟倆一起參與。

王子這幾年來事業運頗佳，從戲劇跨足綜藝後，兩年內陸續接下《全明星運動會3》《來吧！營業中2》等6檔實境節目，被讚是「霸屏資優生」，前年週末3個強檔綜藝節目《未來少女》、戲劇《地獄里長》及《沒有你依然燦爛》都可以看到王子的身影，再度包辦了週末夜。

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▲王子（左）不只與昆凌擁有多年交情，也常和周杰倫（右）一起打籃球，消磨時間。（圖／翻攝自邱勝翊臉書）

而毛弟邱宇辰，近年來戲劇、電影作品不斷，人氣直線上漲。兄弟倆事業持續發展，收入據占逾億，但兩人似乎暫無買屋計畫。畢竟住在昆凌所買的房子，事業也跟著風生水起，兄弟兩人也不急著搬離這麼好的風水房。

▲毛弟邱宇辰（右三）和哥哥王子邱勝翊（左二）一起參加《全明星觀察中》。（圖／翻攝自邱宇辰IG）





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