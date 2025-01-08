統派小黨推大咖男星選立委　微信對話曝金援價碼

▲2023年底，復康聯盟推派4名不知情者，代表黨完成立委參選登記。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2023年底復康聯盟黨黨主席屈宏義致力發展組織、規劃武裝部隊外，也同步進行擴大黨派在台影響力，推派即將到來的立委選舉參選人，推派的桃園市立委參選人即是曾為八點檔當紅男主角的老藝人劉尚謙，屈等人想透過劉過去知名度影響中年以上年齡層選票。而在創黨、選舉過程中所需花費，屈也透過微信轉帳或直驅中國，向研究會金主討要。

屈指示林姓、余姓、黃姓等人透過現代行銷手法包裝黨經營，包括經營復康聯盟黨臉書粉絲團、設計黨周邊衣服及帽子、撰寫黨簡報、黨歌歌詞、推薦立法委員參選人及估算經費等行動。林男依照屈的指示，將所有建檔設計圖及資料上傳至復康群組，供中國方的張叔叔審視，索取經費。

其中，黃姓男子想試水溫，決定參選2022年苗栗縣議員選舉；同年6月與屈赴深圳找張叔領取競選經費，對方於是在6月27日匯款人民幣15萬元給黃，作為競選資金，當時復康聯盟黨尚未成立，黃以無黨籍身分參選，結果落選。

▲屈宏義等七人涉違反國安法被起訴，目前在台中高分院（圖）審理中。

2023年起，屈積極籌組復康聯盟黨，並定期向張男回報創黨進度，林男協助創黨、設立復康聯盟各縣市服務站、串聯軍事校友會、幫助2022年選舉，自行墊支共907萬元，事後透過屈向張男索取款項。

復康聯盟黨於2023年9月經內政部核准設立，由「復康組織」成員屈宏義、戴姓、黃姓及廖姓等人分別擔任黨主席、副主席、中央常務執行委員及中央執行委員。為了角逐2024年初的立委選舉，黨推派了不知情的袁姓、劉姓、蔡姓及蔡姓人士分別參選新北市、桃園市、嘉義市及台南市立法委員選舉，屈及黃男也於選舉期間為候選人們公開演講推薦、站台及造勢，並利用臉書等社群軟體宣傳，結果皆未當選。其中，劉姓參選人為知名資深藝人劉尚謙，經檢方調查，劉對於該黨中央與中國合謀違法部分，並不知情。

▲藝人劉尚謙2023年底代表復康聯盟黨參選桃園市立委，結果敗選。

全案因苗栗地檢署偵辦屈及黃等人涉嫌違反《反滲透法》等案發現相關情資，循線查獲上情，移送台中高分檢偵辦。台中高分檢在屈等人的手機發現，有透過微信轉帳數十萬元不等的金流，而張男前後共面交多少現金？屈等涉案人均否認或表示不知情。

案發後，除了廖男坦承案情，其餘皆矢口否認或避重就輕。屈坦承向中國機構人士索要經費、指示戴等人發展組織，但否認違法，辯稱向張昌國要錢，是張欠他投資古董、字畫費用等。戴男、黃男供詞和屈相同，黃男則稱，張欠屈的錢、屈又欠他的錢，所以他直接找張討錢，不是資助選舉。其餘人也均否認犯行，並稱不知所獲資金的來源。

儘管相關涉案人員皆撇清，但台中高分檢仍查獲具體事證，向法院聲押屈獲准，並起訴屈等七人。此案顯示中共有計畫吸收我退役軍職人員，從事武裝軍事行動，已不再是過往紙上談兵階段，相關單位及國人不得不升高戒備，嚴加提防。



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