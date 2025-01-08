　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

統派小黨推大咖男星選立委　微信對話曝金援價碼

2023年底，復康聯盟推派4名不知情者，代表黨完成立委參選登記。（蔡松益博士競選辦公室提供）

▲2023年底，復康聯盟推派4名不知情者，代表黨完成立委參選登記。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2023年底復康聯盟黨黨主席屈宏義致力發展組織、規劃武裝部隊外，也同步進行擴大黨派在台影響力，推派即將到來的立委選舉參選人，推派的桃園市立委參選人即是曾為八點檔當紅男主角的老藝人劉尚謙，屈等人想透過劉過去知名度影響中年以上年齡層選票。而在創黨、選舉過程中所需花費，屈也透過微信轉帳或直驅中國，向研究會金主討要。

屈指示林姓、余姓、黃姓等人透過現代行銷手法包裝黨經營，包括經營復康聯盟黨臉書粉絲團、設計黨周邊衣服及帽子、撰寫黨簡報、黨歌歌詞、推薦立法委員參選人及估算經費等行動。林男依照屈的指示，將所有建檔設計圖及資料上傳至復康群組，供中國方的張叔叔審視，索取經費。

其中，黃姓男子想試水溫，決定參選2022年苗栗縣議員選舉；同年6月與屈赴深圳找張叔領取競選經費，對方於是在6月27日匯款人民幣15萬元給黃，作為競選資金，當時復康聯盟黨尚未成立，黃以無黨籍身分參選，結果落選。

屈宏義等七人涉違反國安法被起訴，目前在台中高分院（圖）審理中。

▲屈宏義等七人涉違反國安法被起訴，目前在台中高分院（圖）審理中。

2023年起，屈積極籌組復康聯盟黨，並定期向張男回報創黨進度，林男協助創黨、設立復康聯盟各縣市服務站、串聯軍事校友會、幫助2022年選舉，自行墊支共907萬元，事後透過屈向張男索取款項。

復康聯盟黨於2023年9月經內政部核准設立，由「復康組織」成員屈宏義、戴姓、黃姓及廖姓等人分別擔任黨主席、副主席、中央常務執行委員及中央執行委員。為了角逐2024年初的立委選舉，黨推派了不知情的袁姓、劉姓、蔡姓及蔡姓人士分別參選新北市、桃園市、嘉義市及台南市立法委員選舉，屈及黃男也於選舉期間為候選人們公開演講推薦、站台及造勢，並利用臉書等社群軟體宣傳，結果皆未當選。其中，劉姓參選人為知名資深藝人劉尚謙，經檢方調查，劉對於該黨中央與中國合謀違法部分，並不知情。

藝人劉尚謙2023年底代表復康聯盟黨參選桃園市立委，結果敗選。（翻攝劉尚謙臉書）

▲藝人劉尚謙2023年底代表復康聯盟黨參選桃園市立委，結果敗選。

全案因苗栗地檢署偵辦屈及黃等人涉嫌違反《反滲透法》等案發現相關情資，循線查獲上情，移送台中高分檢偵辦。台中高分檢在屈等人的手機發現，有透過微信轉帳數十萬元不等的金流，而張男前後共面交多少現金？屈等涉案人均否認或表示不知情。

案發後，除了廖男坦承案情，其餘皆矢口否認或避重就輕。屈坦承向中國機構人士索要經費、指示戴等人發展組織，但否認違法，辯稱向張昌國要錢，是張欠他投資古董、字畫費用等。戴男、黃男供詞和屈相同，黃男則稱，張欠屈的錢、屈又欠他的錢，所以他直接找張討錢，不是資助選舉。其餘人也均否認犯行，並稱不知所獲資金的來源。

儘管相關涉案人員皆撇清，但台中高分檢仍查獲具體事證，向法院聲押屈獲准，並起訴屈等七人。此案顯示中共有計畫吸收我退役軍職人員，從事武裝軍事行動，已不再是過往紙上談兵階段，相關單位及國人不得不升高戒備，嚴加提防。


更多鏡週刊報導
【封面故事】繪製四軍事重地及AIT圖資　親中政黨祕組狙擊隊亂台
【統派小黨組叛軍】親中政黨密組武裝狙擊隊　鎖定4要塞、AIT攻擊
【統派小黨組叛軍1】7退役軍官遭吸收成內應　滅台三計畫獲對岸「張叔叔」金援

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
人妻在家穿藍袍　行房後恭敬行禮「感恩哪師兄」尪性趣全失
饗饗爆食物中毒停業　用餐者揭有事的都吃過「1類食物」
王子、毛弟「0元爽住」昆凌豪宅4年！　現省864萬
竹科女吃掉閨蜜尪「性愛過程遭偷拍」！冷門性癖被曝光
入冬最強冷空氣明襲　「下3天」地區曝
黃仁勳明牌失靈？輝達重挫逾6％　台積電ADR跌近4%

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

統派小黨推大咖男星選立委　微信對話曝金援價碼

辣台派抵制「大陸地名路」要繞過　網笑：青島東路呢

綠預告警察年改三讀違憲　游毓蘭氣轟：民進黨多痛恨警消？

爆「柯文哲帶錢回家」被陳佩琪告　許富舜︰師母提告，我無奈承受

修法加嚴才一年！　立法院三讀修正「放寬外役監遴選門檻」

退警年改三讀　內政部：恐引發現職人員離退、影響治安工作

躲山林「神秘山地連部隊」　昔用弓箭、做陷阱！今檢討轉型升級

卓榮泰接見「美台商業協會」訪團　盼解決台美雙重課稅問題

警消年改三讀致預算支出大增　行政院遺憾：研議各種憲法救濟

警消年改獨厚這族群　銓敘部遺憾：退撫公平對待原理完全喪失

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

空拍畫面直擊！三重民宅「建商出包」　一夜倒塌成碎石堆

周深上台領獎狂墊腳「到底誰說麥很矮？」

黃子韜直播「傳出女人叫聲」　她一進來脫衣服..嚇瘋了XD

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

退休 #女警 淪 #車手 貴婦級打扮被逮！ 自爆面交4次收600萬

徐薇升key飆唱〈青花瓷〉 網友：聽到青花瓷裂開了XD

老翁開車等紅綠燈突下車　網見他緩慢進後座：阿伯腳麻

統派小黨推大咖男星選立委　微信對話曝金援價碼

辣台派抵制「大陸地名路」要繞過　網笑：青島東路呢

綠預告警察年改三讀違憲　游毓蘭氣轟：民進黨多痛恨警消？

爆「柯文哲帶錢回家」被陳佩琪告　許富舜︰師母提告，我無奈承受

修法加嚴才一年！　立法院三讀修正「放寬外役監遴選門檻」

退警年改三讀　內政部：恐引發現職人員離退、影響治安工作

躲山林「神秘山地連部隊」　昔用弓箭、做陷阱！今檢討轉型升級

卓榮泰接見「美台商業協會」訪團　盼解決台美雙重課稅問題

警消年改三讀致預算支出大增　行政院遺憾：研議各種憲法救濟

警消年改獨厚這族群　銓敘部遺憾：退撫公平對待原理完全喪失

過年注意！　醫示警恐重演「2016急診癱瘓惡夢」

廉航班機起落架驚見2具遺體！　嚴重腐爛恐死亡多日

打造「居家無意識瘦身」4個元素　不知不覺變瘦了

實況界元祖女神「揪林襄打拳上」：我們整形費差不多

千萬豪宅免費住！　王子、昆凌10年情誼成關鍵…風水房助攻事業

淡海「美麗新廣場」歇業撕破臉！　分手費高達1.7億

直擊胡宇威陳庭妮松山區約會「當街放閃」！　相愛10年1互動仍像熱戀

北市信義區潛在爛尾樓！　開工2年僅剛「破土」

台男追到韓美女CEO　交往5月現況曝

邱軍撞死運將！擋風玻璃碎、後照鏡斷　仍稱：撞到石頭

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

政治熱門新聞

被陳佩琪告　許富舜︰師母提告，我無奈承受

台派抵制「大陸地名路」　網笑：青島東路呢

游毓蘭氣炸轟民進黨：到底多痛恨警消

支持「警消年改」等3修正草案　黃國昌曝民眾黨團態度

警察年改三讀　所得替代率80％、退警月領7.4萬「比部會次長高」

退警年改三讀　內政部：恐引發現職人員離退、影響治安工作

修法加嚴才一年！　立法院三讀修正「放寬外役監遴選門檻」

柯建銘預告「大罷免時代」來臨　黃暐瀚曝3標準：危險席次寥寥可數

統派小黨推大咖男星選立委　微信對話曝金援價碼

退警年改三讀　柯建銘「當然提釋憲」：難道會坐以待斃嗎？

與黃揚明拍桌互嗆走人？　凌濤回應了

警消年改三讀　行政院遺憾：研議各種憲法救濟

躲山林「神秘山地連部隊」　昔用弓箭、做陷阱！今檢討轉型升級

民眾黨邀全民、代理司法院長1／11上街

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

麻疹開始流行了！醫曝「1恐怖副作用」都被忽略

邱軍確定在基隆看守所過年！搭囚車畫面曝

「饗饗」爆食物中毒！北市衛生局令停業

快訊／邱軍撞死運將　經紀公司聲明怒了！

啦啦隊干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」

北市狼警性侵女兒348次！噁喊「寶貝」想用房產換原諒

竹科女吃掉閨蜜尪「遭偷拍」　性癖被曝光

車手扮男公關吃飯約會+上床　榨乾熟女4千萬

苦苓曝友人妻行房後恭敬行禮「感恩哪師兄」尪性趣全失

19歲少女打輝瑞疫苗　突變「三重G罩杯」

根本白吃！5保健食品「搭配禁忌」曝　營養師：都死翹翹了

翻身！　4星座2025苦盡甘來

入冬最強冷空氣明襲　「下3天」地區曝

即／邱軍撞死運將還肇逃　法官裁定羈押禁見

三重建商補償受災戶20萬、租客3萬

更多

最夯影音

更多

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

空拍畫面直擊！三重民宅「建商出包」　一夜倒塌成碎石堆

周深上台領獎狂墊腳「到底誰說麥很矮？」

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面