條件優質的女生「會用交友軟體嗎？」　網點出1關鍵：得多方嘗試

▲交友軟體上有優質的女生嗎？（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

現在有越來越多人會透過交友軟體認識新朋友，近日有女網友發文透露，她雖有意使用交友軟體拓展交友圈，然而卻聽說，真正優質的女生不會使用交友軟體，因此她就想知道，有人在交友軟體上認識優質的女生嗎？怎麼樣又算優質呢？貼文曝光後，掀起討論。

女網友在Dcard上，以「會有優質的女生玩交友軟體嗎」為標題發文，提到她的生活圈比較小，所以就有意使用交友軟體。然而，她卻常在網路上看到一些評論，說優質的女生並不會使用交友軟體，因為她們在現實生活中就會被追走。

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因此原PO就好奇，大家有沒有在交友軟體上認識過優質的女生呢？怎麼樣的條件又稱得上優質？是外表亮麗？懂得開話題？還是願意AA制？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我，但很快就找到約會對象刪軟體了」、「我，但用得心很累」、「我不敢稱自己優質，不過我有朋友外型漂亮又好相處，家境蠻好但不會炫富，在交友軟體上遇到她老公，又帥，個性又好還很疼她」、「不要說優質，連正常能聊天的女生都很少 」。

也有網友認為，「還是會吧，身邊很多女生朋友很優質（穩定工作、個性好）都用交友軟體脫單的耶，畢竟出社會後生活圈很小呀」、「有，我身邊很多優質女生朋友有用。通常在學的時候不需要用，不過出社會後環境單純，要認識人就得多方嘗試」、「因為生活圈太小認識不到年齡差不多的異性，才去玩交友軟體的，也有找到適合的對象，上面還是有正常人的」。