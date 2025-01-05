台中「停業中飯店」突傳火警！7樓房間床墊燒毀　地上留有紅紙

▲台中市豐原區五都大飯店停業中，今日下午卻傳出火警，現場床墊、棉被遭燒毀，地上還留有一張紅色紙張，上頭有聖誕樹裝飾。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市豐原區三豐路上一間五都大飯店正停業中，不料今日下午突然傳出火警，該飯店7樓的7015房內床墊不明原因燒毀，所幸火勢沒有延燒，燃燒面積僅約2平方公尺，火調人員正在釐清火警原因。

現場照片顯示，房間內角落的床墊、棉被遭燒毀，幾乎全黑，牆壁上也有大面積燃燒痕跡，地上留有一只聖誕樹紅色包裝盒，其餘物品則算完好。

今日14時42分左右，台中消防獲報，豐原區三豐路、豐原火車站前有火警發生，立即派遣第一大隊與轄區4分隊前往搶救，到場發現為停業中五都大飯店7015房內有棉被、床墊遭燒毀，由豐原分隊處置。

經查，現場燃燒面積僅約2平方公尺，但初步清查屋內並無人員，起火原因仍不明，正由火調小組進入現場勘驗中。

▲豐原區「五都飯店」去年進入法拍市場，由豐邑機構旗下浩瀚開發以總價4億4257萬元得標。（圖／記者陳筱惠攝）



五都大飯店多次更名，近年因負責人積欠稅務而遭到法拍，去年4月才成功拍定，由豐邑機構旗下浩瀚開發以4.4億得標，飯店預計拆除。