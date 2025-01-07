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撞死運將後神隱！家屬不滿邱軍沒道歉　僅接到「家人電話」談和解

▲▼歌手邱軍開車撞死小黃運將 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲歌手邱軍開車撞死小黃運將。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

歌手邱軍2024年12月27日凌晨4時許駕車行經基隆市信一路，卻撞上站在路邊聊天的計程車司機，導致其中1名李姓運將死亡，事後他竟照常參加3場跨年晚會演出、到電視台錄影，引發社會關注。李男的二嫂直言無法接受，甚至合理懷疑邱軍酒駕，並說邱軍至今沒來致歉，僅有邱軍家人打電話來說要談和解。

邱軍2024年12月27日凌晨4時許開車行經基隆信一路，撞上當時站在車外排班的計程車司機，事發當下他的車身有稍微向左偏移，接著向前滑行大約100公尺後停下，但他沒有下車關心，反而直接肇逃，而遭撞的李姓運將因傷勢嚴重，送醫搶救仍宣告不治。事發之後，邱軍照常工作，參加3場跨年晚會演出、到電視台錄影，他還曾在台南飽聲音樂祭上詢問觀眾，「我看起來是愛喝酒的人嗎？」

▲▼計程車司機家屬 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲計程車司機家屬說邱軍沒出面道歉，只有家人打電話來說要和解。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方循線調查並通知邱軍到案說明，他卻以「很忙」為由，直到同年月29日才前往警局製作筆錄；他向警方表示，以為撞到石頭，否認犯案，「當時感覺疑似有撞到東西，所以有短暫停留，但後來又覺得沒事，才會開離現場。」

李男的二嫂表示，目前是都交給檢察官司法處理，當時一接到通知之後趕到醫院去，後來去了解到底是什麼狀況，但得到的訊息是對方一直都拒接電話，「聽說啦，因為我們也不是當事者，我們也不知道，對方都不接電話，也都推脫說不知道，連車主也都說不知道是誰開的車子」。

李男的二嫂說明，透過警方協助知道車主是誰，也知道駕駛人是誰，但是至今邱軍是完全都沒有出現的，當時去做筆錄的時候也有看到錄影帶，李男確實是在當場被撞之後就直接倒地，也看到有人去追敲那台車子，邱軍開了一小段停下來，敲了車門以後他馬上就開走了，「我覺得這是蠻不能接受的啦」。

▲▼邱軍。（圖／翻攝自Instagram／1999.kui）

▲邱軍事發後至今未出面。（圖／翻攝自Instagram／1999.kui）

李男的二嫂指出，中間有人打電話來給家屬過，「那我們不知道他是誰，他只聲稱是他(邱軍)的家人，他說他要來跟我們談和解，我們就回答他一句話，所有的事情我們全部都交給司法，就是要由警方處理，只有這一通電話」，也沒有來致歉，「他說我們是很有誠意，要跟你們和解的，可是那個是事發已經隔了很多天之後，就是做完筆錄之後的事情」。

據了解，事發後警方依過失傷害、肇逃，通知邱軍到案說明，不過邱軍以很忙為由一延再延，通知第四次後邱軍於29日晚上到案。李男傷重不治後檢察官於1月3日進行相驗，李男家屬不滿邱軍沒有致歉，也沒有說會不會到靈堂上香等。之後擇日進一步解剖相驗，檢察官會再找邱軍到地檢署說明。

檢方指出，有關邱男涉嫌開車撞倒計程車駕駛後逃逸案件，警方已經以邱男涉犯刑法過失傷害及肇事逃逸等罪移送，因為其中一名被害者死亡，檢察官已先於1月3日中午完成相驗程序，地檢署方面也已經分案展開偵查，後續將持續調查還原事實釐清責任，至於何時會傳邱軍說明，檢察官沒透露，僅表示已經分案調查。

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