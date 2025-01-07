邱軍撞運將1死1傷　傷者親屬批無悔意「要有做人的基本道理」

記者黃翊婷／綜合報導

歌手邱軍2024年12月27日凌晨4時許開車行經基隆市信一路，撞上站在路旁排班的計程車司機，導致1人死亡、1人受傷。受傷運將的親屬控訴，邱軍從事發至今毫無悔意、沒有認錯，希望大家能幫忙提供行車記錄器還原事發過程，也希望做錯事的人要有承擔的態度，「這不是做人最基本的道理嗎？」

▲邱軍否認撞到人。（圖／翻攝自Instagram／1999.kui）

邱軍2024年12月27日凌晨4時許開車行經基隆市信一路，撞上站在路旁排班的計程車司機，卻肇事逃逸，事後還照常工作，參加3場跨年晚會演出、到電視台錄影，接獲警方通知時，甚至推稱「很忙」，直到同年同月29日才到案說明。

但邱軍到案之後，強調自己是撞到石頭，否認犯罪。此舉引發遭撞身亡的李姓運將的家屬不滿，李男的二嫂痛批邱軍的說詞不合理，讓家屬完全無法接受，甚至合理懷疑邱軍涉嫌酒駕，「他到底是不是人啊，我講這樣可能很難聽，可是我覺得這很事實。」

▼▲附近監視器拍下的事發現場畫面。（圖／記者郭世賢翻攝）

而另1名受傷運將的外甥女也在社群平台Threads上發聲，控訴邱軍從事發至今毫無悔意、沒有認錯，希望有目擊者能提供行車記錄器畫面，還原事實，為本次事故中的死傷者討公道，她的舅舅與死者李男感情很好，沒想到會發生這樣的事情，期盼做錯事的人要有承擔的態度，「這不是做人最基本的道理嗎？」

不過，隨著部分監視器畫面曝光，有網友認為，邱軍縱然有錯，運將們站在車道上聊天的行為，恐怕會在後續司法求償的程序中被鑽漏洞。至於邱軍的部分，由於附近監視器有明確拍下事發過程，警方認為邱軍應該自知撞到人，因此依肇事逃逸致人受傷罪將他移送法辦，3日再次詢問之後，改以過失致死罪偵辦。

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