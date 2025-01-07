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邱軍撞死人逃2天「嗨唱3場跨年」　家屬：合理懷疑酒駕

記者黃翊婷／綜合報導

歌手邱軍2024年12月27日凌晨4時許駕車行經基隆市信一路，卻撞上站在路邊聊天的計程車司機，導致其中1名李姓運將死亡，事後他竟照常參加3場跨年晚會演出、到電視台錄影，引發社會關注。李男的二嫂直言無法接受，甚至合理懷疑邱軍酒駕。

▲▼邱軍。（圖／翻攝自Instagram／1999.kui）

▲邱軍否認撞到人。（圖／翻攝自Instagram／1999.kui）

邱軍2024年12月27日凌晨4時許開車行經基隆信一路，撞上當時站在車外排班的計程車司機，事發當下他的車身有稍微向左偏移，接著向前滑行大約100公尺後停下，但他沒有下車關心，反而直接肇逃。事發之後，邱軍照常工作，參加3場跨年晚會演出、到電視台錄影，他還曾在台南飽聲音樂祭上詢問觀眾，「我看起來是愛喝酒的人嗎？」

而遭撞的李姓運將因傷勢嚴重，送醫搶救仍宣告不治。警方循線調查並通知邱軍到案說明，他卻以「很忙」為由，直到同年月29日才前往警局製作筆錄；他向警方表示，以為撞到石頭，否認犯案，「當時感覺疑似有撞到東西，所以有短暫停留，但後來又覺得沒事，才會開離現場。」

▲▼歌手邱軍開車撞死小黃運將 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▼▲附近監視器拍下事發過程。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼歌手邱軍開車撞死小黃運將 。（圖／記者郭世賢翻攝）

但李男的二嫂認為，撞到的是人還是石頭不可能不知道，除非喝酒意識不清，況且事發時間是凌晨4點多，因此更加合理懷疑邱軍酒駕，如今發生這樣的事情，家族中沒有人能夠接受。

二嫂強調，撞傷人跑掉依常理判斷就是酒駕，如果不是因為酒駕，大可不用擔心、不用跑，而且撞傷人一般都會下車看一下，可是邱軍完全沒有，「因為我不在場，我也不是當事者，我們都不能證明說他有沒有喝酒，只是我們也合理的懷疑他是有酒駕」。

由於附近監視器有明確拍下事發過程，警方認為邱軍應該自知撞到人，因此依肇事逃逸致人受傷罪將他移送法辦。此外，因為李姓運將是在事故發生7天後宣告不治，警方向檢察官報告後進行相驗，並擇期解剖以釐清死因，3日再次訊問邱軍，改以過失致死罪偵辦。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。

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