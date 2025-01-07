潮州警戴自強全年取締446件酒駕+違規　獲交安執法績優人員獎

▲潮州警分局來義分駐所警員戴自強榮獲交通安全—執法類績優人員獎項 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

潮州警分局來義分駐所警員戴自強去年一年取締了95件酒駕違規，並開出351件交通違規，榮獲「台北市交通安全文教基金會」頒發的2024年交通安全—執法類績優人員獎，展現其在交通執法上的卓越表現與貢獻。

潮州警分局統計，戴自強警員於年度內共取締酒駕案件95件，一般交通違規351件，總計446件，展現出高度的執法效率與專業精神。

戴自強原是士官長，為照顧小孩退役從警，105特考班畢業，已從警9年；他認為，酒駕常不幸造成重大傷亡，危害民眾生命財產安全，即時攔截取締，可以避免這些意外事故發生，也是救酒駕民眾生命。

對於取締酒駕祕訣，他會選擇在晚上或下班後，看到搖搖晃晃車輛進行進行攔阻盤查，攔到酒駕機率就比較高。

潮州警分局對他傑出表現，推薦他參與交通安全執法類評選，最終獲得殊榮。頒獎典禮於113年12月28日舉行，由台北市交通安全文教基金會授予獎項，以表彰其對交通安全的卓越貢獻。

潮州分局長林明波表示，戴自強警員在交通執法工作上的奉獻與努力是全分局同仁有目共睹的，這項殊榮不僅是對戴員卓越工作的肯定，也是全體同仁共同的驕傲。他對戴員表達高度敬意與感謝，並期勉全體同仁持續精進，共同為交通安全作出貢獻。