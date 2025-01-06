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快訊／朱學恒強吻鍾沛君2／4入獄　判刑11月恐無假釋「拚縮刑」

▲▼名嘴朱學恒被控涉性侵台北市議員鍾沛君，8日到台北地院首度出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲朱學恒強吻北市議員鍾沛君被依強制猥褻罪判刑確定，經檢察官通知報到入監。（圖／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

朱學恒因對台北市議員鍾沛君強制猥褻，被高院判刑11個月，朱學恒與檢察官都未上訴而確定，台北地檢署收到全案卷證後，決定通知朱學恒2月4日報到發監。雖然依法服刑超過一半就可申請假釋，但因朱學恒的刑期太低，預料成績達到假釋門檻時，也已接近刑期，朱學恒想提早出獄，只能靠在獄中良好的表現爭取縮短刑期。

朱學恒被控在2022年8月6日一場餐敘結束後，與鍾沛君在包廂內獨處時，2度無預警走向鍾沛君，伸手壓制住並強吻鍾沛君，還說：「反正妳明天也不會記得」，案經鍾沛君爆料後，朱學恒向檢察官告發自己，卻又堅稱喝醉斷片不記得，一審被判刑1年2月，上訴二審才認錯，獲改判11月。

法院判決時認為並未宣告緩刑，朱學恒必須入監，依照《刑法》、《監獄行刑法》等相關規定，受刑人服刑過半後可獲得假釋機會，假釋審核最重要的是在監所內的累進處遇成績，其中「操行」、「作業」、「教化」等3項評分最重要，因新收人犯不會被派到工廠作業等因素，通常要坐牢半年才能把成績拉到假釋門檻。

即使有機會申請假釋，審查過程通常也要1個月，朱學恒如果想假釋，可能要等到入獄第10個月才會有首次申請結果，資深司法工作者建議，朱學恒不如在獄中努力表現，提高每月的評分，依照《行刑累進處遇條例》，表現良好的受刑人，每月可獲縮短刑期2天到6天，同樣有機會提前出獄。

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