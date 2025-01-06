噁男蓋棉被侵犯女友女兒！「白色液體」成鐵證　重判7年8月

▲新竹男子蓋棉被性侵同居人的女兒，被害人的姊弟發現異狀，成為定罪的證詞。此為示意圖。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新竹男子阿博（化名），與有三名子女的女友交往後，7年多前趁著女友帶著3名小孩來自己租屋處居住的機會，與女友的二女兒蓋棉被同寢，更趁機手指性侵得逞，還抓少女的手來為自己手淫。姊姊、弟弟當下都有發覺異狀，姊姊更發現妹妹身上、手上都有白色液體。一審新竹地院將阿博判刑7年8月，案經上訴，高等法院審理後駁回上訴，維持7年8月的重刑。可上訴。

判決指出，阿博與女友交往後，女友因有3名子女，在周末期間就會帶著3名子女前往阿博位在新竹的租屋處，當時房間中僅有一張大床，一旁就是電視機。案發於7年多前。當天女友又帶著3名子女前來，但案發時女友因故外出不在房間內，妹妹躺在床上睡覺，姊姊與弟弟則是在看電視。

阿博見有機可乘，躺到妹妹旁同蓋一條棉被，並趁機伸手進妹妹褲子中指侵得逞。妹妹當下就吃痛驚醒，但她太過恐懼，不知道如何反抗。阿博隨後抓起妹妹的手握住自己下體「打手槍」（手淫），完事後妹妹先下床清洗，阿博也下床清洗，並裝作若無其事的樣子。

事隔6年後，母親已經與阿博分手，但因為姊姊交男友，母親懷疑姊姊失身給男友，姊姊這才供出自己多年前曾經遭阿博指侵、早已失身的悲慘往事，連帶也將妹妹被侵犯的事情說出。檢警偵辦妹妹遭性侵部分，傳喚姊姊與弟弟出庭應訊。姊姊供稱，當時發覺阿博躺進棉被後、棉被立起來而且一直震動；她因為曾被阿博侵犯，知道發生什麼事，但也不敢開口；不過弟弟發現後，詢問他們在幹嘛？姊姊只能裝傻回應不知道。沒多久姊姊就看到妹妹下床，身上、手上都有白色液體，進浴室清洗；不久後阿博也進浴室清洗。

至於弟弟則供稱，當天確實發現棉被立起來且一直震動，也開口詢問大姊發生什麼事，大姊也回說不知道。檢警認為姊弟供詞可信度高，因此對阿博提起公訴。

法院審理時，阿博否認犯罪，辯稱因為3名子女都希望母親跟自己分手，所以聯手抹黑他。但法院根據姊弟等人供詞，認定阿博確實有罪，一審新竹地院重判有期徒刑7年8月。案經上訴，二審高等法院也認為阿博有罪，駁回上訴，維持7年8月的重刑。另外檢警也分案調查阿博性侵姊姊的案件。