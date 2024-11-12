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社會 社會焦點 保障人權

示愛小三要一輩子黏著　夫挨告反控妻先外遇！結局曝光

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）被妻子小美（化名）指控外遇，不僅和小三拍攝親暱合照、影片，甚至寫下「一輩子黏著你」、「心心相印」等文字示愛，一審被判應賠償妻子20萬元。阿強不滿提出上訴，反控是小美先外遇，但二審法官審理之後，仍判他應賠償10萬元較為適當，全案確定。

牽手,情侶,夫妻,戀愛,逛街,外遇,婚外情,出軌,偷吃,十指緊扣（示意圖／CFP）

▲小美控訴阿強外遇並提告求償，卻反被指控是她先出軌。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小美在判決書中主張，阿強在婚姻關係存續期間發生婚外情，不僅在臉書建立專屬相簿，上傳兩人的親暱合照、影片，還寫下「刺了你的英文名字和生日一輩子黏著你」、「心心相印」、「很愛你」、「永遠在一起，2個月快樂」等文字示愛，種種行為已經侵害到她的配偶身分法益且情節重大，這才決定提告求償100萬元，一審獲判賠償20萬元。

阿強不滿一審判決結果，提出上訴並表示，小美自2020年10月起至2021年3月間與某男子交往，成為男女朋友關係，夫妻倆因而分居，感情早已破裂，2022年2月間他才與另一名女子展開交往，直到離婚，為期僅1個多月，非屬情節重大。

台中高分院二審法官認為，雖然阿強控訴是小美先外遇，但他與另一名女子交往時，尚未與小美離婚，仍有互負誠實、共同維護婚姻生活圓滿的義務，不能因為小美曾有逾矩行為就主張可以解除上述義務，最終改判他應賠償10萬元較為適當，全案確定。

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