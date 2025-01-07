把握好天氣！　下波更強「非常濕冷」

▲吳德榮說，最新歐洲模式周五8時地面氣壓及降水圖（上圖左）顯示，北部、東半部有明顯降雨；最新歐洲模式周五晚間8時850百帕氣溫及風場圖（上圖右）顯示，零度（紅）線非常接近北部陸地。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）



記者持陳俊宏／台北報導

把握好天氣！氣象專家吳德榮提醒，周四至周日清晨北部、東半部有明顯降雨，非常濕冷，高山可望降雪；歐洲模式顯示再增強的冷空氣，將把冷氣團推升至強烈冷氣團，部分平地清晨最低氣溫可降至5度左右。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今晨苗栗已創入冬以來、本島縣市平地的最低氣溫紀錄，其前3依序為苗栗（三灣鄉） 4.2度、新竹（峨眉鄉）8.1度、雲林（虎尾鎮）8.8度；台北市平地最低氣溫為文山區12.0度，台北測站也降至14.2度，已符合大陸冷氣團標準，而各地區平地最低氣溫約在9至12度。

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吳德榮表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日各地晴朗穩定，白天北台涼、中南舒適，早晚冷；周三西半部晴朗穩定，東半部晴時多雲，偶有零星少量降雨，白天氣溫稍升、天氣舒適、早晚冷，冷氣團及夜間輻射冷卻加成，部分平地清晨最低氣溫降至5度以下。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



吳德榮指出，最新各國模式模擬，周四至下周一清晨冷空氣再增強，氣溫再降，周四至周日清晨北部、東半部有明顯降雨，天氣轉濕冷，尤其周五北台高溫僅13度，整天溫差小，非常濕冷；3000公尺以上（合歡山、雪山⋯）高山降雪機率高，2000公尺以上（太平山、拉拉山⋯）亦有機率。

吳德榮說，周日白天轉晴冷，因夜間輻射冷卻，冷到下周一清晨；歐洲模式顯示再增強的冷空氣，將把冷氣團推升至強烈冷氣團，部分平地清晨最低氣溫仍可降至5度左右，民眾應注意保暖，以保健康，農漁養殖業也要注意氣象署的低溫特報，及早做好防範措施。

吳德榮提到，下周一白天至下周二各地轉晴朗穩定，冷空氣漸減弱，逐日明顯回暖，早晚氣溫仍偏低；下周三之後各國模擬分岐，待觀察。