拐綁「台灣豬仔」新惡招！　60人泰國失聯淪禁臠

▲余男抵達泰國後，被載往偏僻山區，並在人蛇集團成員（箭頭處）監控下，被迫搭船偷渡到緬甸。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

近期台灣民眾出境到泰國失聯的事件頻傳，警方查出，這些人都是被人蛇集團的新話術誘騙，最後淪為緬甸詐騙園區的豬仔。繼火舞舞者及多名年輕男子受害後，本刊也接獲張先生投訴，指余姓朋友被騙到泰國「辦貸款抽佣」後失聯2個月，最近才透過IG聯繫上他，說被押到緬甸做詐騙、飽受凌虐，需要鉅額贖金，甚至留下遺言，並透露現場還有大約60名台灣人受困，張報警並通報外交部，官方卻束手無策，讓他及余家人萬念俱灰。

▲余男透過不同帳號到張先生的IG留言，透露他被囚禁的園區裡，還有至少60名台灣人。

本刊最近接獲苗栗張先生投訴，他說去年接到老朋友Ａ先生的電話，稱有個貸款代辦公司徵人，只要飛到泰國申辦人民幣50萬元（約新台幣220萬元）貸款，核貸後就可抽5％、約新台幣12萬元酬勞，機加酒都由對方公司負責。

張先生很心動，又找了朋友余先生一起，出發前代辦公司人員告知，飛抵泰國後有專人接待前往飯店，接著會給他們一套劇本，要求熟讀台詞、進入角色，然後就會去銀行申辦貸款，屆時會將2人包裝成到泰國投資的新創商人，只要在銀行說出與角色相符的台詞，就能輕鬆過關。

對方稱只是幫有需要的人辦貸款、核貸後不需他們償還，只是以後不能再入境泰國，後來又開出沒前科及年齡限制，堅稱此行跟詐騙無關，張先生因資格不符，最後只有余先生赴泰國。

▲被人蛇集團騙到詐騙園區的人，如果不聽話，就會被毆打、體罰。

張表示，余男從登機到抵達泰國機場，一路都有傳訊回報，他稱還有其他2名台灣男子同行，隨後卻在前往飯店途中被載往偏避山區，沒了音訊。代辦公司人員與Ａ先生得知後，立刻聯繫當地負責人，再創一個應變小組討論如何救余，但始終沒有具體幫助。

上月，余男透過不同的帳號到張先生的IG留言，稱自己在緬甸園區，很想自殺，還留下高雄阿嬤家的電話、住址，請張探望照顧，也透露現場大約有60名台灣人受困，張急忙聯繫余家人報警。

▲余男家屬報警，警方僅以「失蹤人口」受理。

張詢問應變小組，對方才說查出余被帶到緬甸「泰昌園區」，想贖人須支付人民幣40萬元（約新台幣180萬元），詐團甚至恐嚇「不付錢就撕票」，讓張及余家人心急如焚，張除了呼籲相關單位繼續救援，也希望將此事公諸於世，提醒大家不要受騙上當。

▲余男（圖）誤信人蛇集團「辦貸款抽佣」的話術，淪為緬甸詐騙園區的豬仔。

刑事局國際科警官表示，緬甸東部及泰國邊境由好幾個邦政府各自為政，這些邦政府的開銷，很多是靠詐騙園區的抽成，故邦政府會提供園區武裝保護，緬甸中央政府很難干預，因台灣政府的官方對口是中央政府，對方束手無策，我方也不可能與詐騙集團談判，用納稅錢贖人，只能不斷宣導，提醒民眾小心出境陷阱。

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