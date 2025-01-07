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迎新春，財運捲來！喜年來推出創新聯名禮盒　萌趣開運、創意滿點

▲▼過年,春節,喜年來,財運,禮盒,藝術,卡通。（圖／喜年來提供）

▲台灣人氣零食品牌喜年來再度突破創新，推出超強聯名系列新春禮盒。

圖、文／喜年來提供

即將迎來的農曆春節，台灣人氣零食品牌喜年來再度突破創新，推出超強聯名系列新春禮盒！從藝術收藏、卡通授權到全新口味，再到獲得「潔淨標章」認證，絕對是春節送禮的最佳首選，將濃濃心意與好運一起捲進新的一年！

▲▼過年,春節,喜年來,財運,禮盒,藝術,卡通。（圖／喜年來提供）

萌趣滿分！喜年來限定公仔報喜，金蛇護駕迎好運

最令人驚豔的莫過於 朝隈俊男公仔大師藝術收藏系列。今年，喜年來推出全新「吉福劍獅」與「黑熊將軍」兩款限量公仔禮盒，延續五年的經典合作！ 設計以金蛇造型兵器為主題，「吉福劍獅」手持金蛇寶劍，象徵「蛇來運轉」；「黑熊將軍」揮舞蛇形長槍，展現「蛇我其誰」的霸氣。兩款超萌設計不僅寓意好運，更是送禮收藏兩相宜的春節必備好物！

▲▼過年,春節,喜年來,財運,禮盒,藝術,卡通。（圖／業者提供）

▲▼過年,春節,喜年來,財運,禮盒,藝術,卡通。（圖／喜年來提供）

▲▼過年,春節,喜年來,財運,禮盒,藝術,卡通。（圖／喜年來提供）

▲▼過年,春節,喜年來,財運,禮盒,藝術,卡通。（圖／喜年來提供）

卡通禮盒全陣容亮相，療癒滿分，送禮不撞款

喜歡可愛療癒系禮盒嗎？喜年來卡通授權系列今年再升級！療癒的貓福珊迪、孩子最愛的汪汪隊和波力英雄系列，以及7-11獨家Open將禮盒，讓你送禮選擇更多元。還有超人氣Hello Kitty金牛角特製版，附贈限定燈籠和束口袋，剛推出就引發搶購收藏風潮，絕對讓你的禮盒成為話題焦點！

▲▼過年,春節,喜年來,財運,禮盒,藝術,卡通。（圖／喜年來提供）

健康與美味兼具！紫薯蛋捲成聯名創新之最

說到創新，喜年來與瓜瓜園的聯名紫薯蛋捲禮盒絕對值得一試！這款蛋捲禮盒採用優質紫薯製成，每一口都散發著濃郁的地瓜香氣與酥脆口感，完美結合傳統工藝與創新配方，為新春送禮注入健康新潮流！

▲▼過年,春節,喜年來,財運,禮盒,藝術,卡通。（圖／喜年來提供）

經典不敗！招牌蛋捲打造高品質送禮首選

作為品牌經典的蛋捲系列，喜年來始終堅持品質至上。嚴選優質原料，經過層層工藝打磨，每一支蛋捲都擁有金黃色澤與層層酥脆的完美口感。秉持著用料簡單口味不簡單的理念，2024年喜年來原味與芝麻蛋捲取得「潔淨標章驗證」，讓這樣經典的美味，不僅是家人朋友的最佳伴手禮，更是傳遞祝福的絕佳選擇。搭配著喜氣洋洋的紅色包裝與典雅禮盒設計，將傳統年節氛圍與品味完美融合，無疑是春節送禮的上上之選！

融合傳統與創新，滿足各世代需求

喜年來今年推出的春節禮盒系列無論是送給重視傳統的長輩、喜愛收藏的朋友，還是自用犒賞，都能傳遞滿滿的心意。「喜氣年年來，財運捲捲來」——每盒蛋捲不僅傳遞送禮者的祝福，更為新的一年捲來好運與財運！

這個春節，選擇喜年來，一起迎接滿滿祝福與驚喜，共迎金蛇年，幸福好運捲進新春！
 

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關鍵字：

過年春節喜年來財運禮盒藝術卡通

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