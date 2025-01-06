快訊／三重建案「挖倒」隔壁公寓！侯友宜：絕對追究業者責任

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記者閔文昱／新北報導

新北市三重區六張街工地今（6日）開挖地下室造成兩側鄰房傾斜龜裂，市府雖進行灌水及灌漿等緊急應變，但建物持續傾斜，其中184號公寓在晚間8點49分突然倒下。為此，市府已疏散並安置六張街184號、190號及192號的所有住戶，稍早市長侯友宜也抵達現場視察，並做出最新說明。

▲三重民宅倒塌。（圖／翻攝自Facebook／我是蘆洲人 loveluzhou）

侯友宜表示，以居民安全為優先，已經擴大緊急疏散範圍，並提供所需物資及協助，同時派出最大量能的機具連夜施作，以最快速度恢復、清理。

▲新北市長侯友宜到場。（圖／記者陳以昇攝，下同）

侯友宜強調，除了擴大緊急疏散範圍，市府會連夜拆除有倒塌疑慮的建物，確保市民安全無虞，也會守護民眾權益，追究業者責任，要求其負起損害賠償責任。

新北市府工務局說明，三重六張街一處工地今天上午發生損鄰事件，市府緊急疏散及安置六張街184號、190號及192號居民，共66戶220人，原定今晚拆除傾斜嚴重的190號3樓及4樓頂違建，未料184號卻突然倒塌，幸無人傷亡。工務局和新北市土木技師公會從中午就進駐三重六張街做安全檢測，目前也持續在現場密切監控。