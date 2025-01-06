基隆人注意！6村里近萬戶將停水23小時　自來水公司提醒提前備水

圖、文／鏡週刊

基隆市民請注意！台灣自來水公司宣布，為進行基金一路管線汰換工程，基隆市安樂區6個村里將於明天（1月7日）晚間8時起停水，預計停水時間長達23小時，影響近9,600戶用水，提醒民眾儘早儲水備用，並遵守安全用水指引。

本次停水範圍包括基隆市安樂區的中崙里、內寮里、外寮里、新崙里、武崙里及興寮里（含各巷弄）。停水時間將從1月7日晚上8時持續到1月8日晚上7時，影響範圍內的居民應提前做好準備。

自來水公司特別提醒，停水期間應注意安全措施。首先，請務必關閉抽水馬達電源，避免空轉過久導致馬達高溫損壞，甚至引發火災。此外，若建築物的自來水進水口低於地面，請將總表前的制水閥關閉，以防止虹吸作用造成水質污染。住戶也應提前儲備足夠的水源，以應對停水期間的日常需求。

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自來水公司表示，停水結束後將盡速恢復供水，但部分管線末端及高地區域可能復水較慢，請民眾耐心等候。本次停水工程是為了提升基隆市的供水品質，雖然造成不便，請居民多加配合，相關資訊可至自來水公司官網或客服中心查詢。



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