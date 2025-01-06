〈運轉人生〉是KTV台語排行第一　邱軍開車撞死司機：不知有撞到人

▲邱軍。（圖／索尼音樂提供）

記者曾筠淇／綜合報導

歌手邱軍憑藉《華麗計程車行》台語插曲〈運轉人生〉爆紅，這首歌現在還是錢櫃台語點播排行的第一名。他在2024年12月27日凌晨4時許，駕車行經基隆市信一路時，撞上站在路旁排班的兩名計程車司機，更導致其中一人送醫搶救7天後宣告不治，引發外界高度關注。

邱軍2024年為戲劇《華麗計程車行》唱插曲〈運轉人生〉，這首歌曾角逐戲劇原創歌曲獎，雖然最終槓龜，但傳唱度依舊很高，成為很多人去KTV必點的歌曲。實際查看錢櫃的「台語點播排行」，在2024年12月24日至12月30日期間，〈運轉人生〉更是排行第一。

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▲〈運轉人生〉排名第一。（圖／翻攝自錢櫃官網）

邱軍2024年初嚐走紅滋味，卻在年末肇事。2024年12月27日凌晨4時許，邱軍駕車行經基隆市信一路時，撞上站在路旁排班的兩名計程車司機，其中一名李男經送醫搶救7天後宣告不治。據了解，邱軍肇事後，並未立即停車，而是向前滑行約莫100公尺後，短暫停下，現場其他計程車司機上前試圖攔車，但邱軍並未下車，隨後就離開現場。

事後警方第一時間追問肇事車輛下落，邱軍回覆，因為該車右前車頭有撞擊凹陷損毀，已送往修理廠；警方再詢問是否有酒駕、以及是否知道撞到人？邱軍則否認喝酒，並稱「我不知道有撞到人」。

由於邱軍在肇事後，向前滑行約100公尺曾短暫停下，因此警方也追問原因，他則回應「疑似有撞到東西，所以才短暫停留，但後來覺得沒事，所以又離開現場。」

因為監視器明確拍下撞人過程，警方認為邱軍應自知撞到人，但他卻講是「撞到東西」，大馬路上怎麼會有障礙物讓他撞？因此後續依肇事逃逸致人受傷罪將邱移送法辦；但在事故發生7天後，重傷的李姓運將宣告不治，警方向檢察官報告後進行相驗，並擇期解剖以釐清死因，並於3日再次訊問邱軍，改以過失致死罪偵辦。

因邱軍說詞避重就輕，是否有涉及酒駕、抑或是有其他肇事原因，目前仍待警方進一步釐清。

此外，《華麗計程車行》由LINE TV與華視共同發行《ETtoday星光雲》詢問發行的LINE TV此事是否會影響《華麗計程車行》在平台上的播放，得到回應為「我們仍在了解中」。