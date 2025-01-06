　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

柯文哲律師吐內幕「還沒問就被逮捕！」　連法官都無奈

▲▼ 柯文哲 。（圖／記者陳煥丞攝）

▲柯文哲再度遭法院裁定羈押禁見。（圖／記者陳煥丞攝）

記者周亭瑋／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲涉入貪污案，日前再度遭法院裁定羈押禁見。柯文哲律師團之一的鄭深元昨日發文還原，檢方再次開庭的經過，更指控柯文哲被當庭諭知逮捕時，罪名是涉犯A罪且犯嫌重大，但檢方根本還沒問到A案，顯然已違反《刑事訴訟法》。

鄭深元昨日發文提到，那天，柯文哲一大早被搜索後，就被帶回廉政署問話，一直問到凌晨，之後他自行到地檢接受檢察官複訊，在廉政署問的是A案，當天搜索的目標也是A案，但半夜地檢卻是問B案，「當時我跟檢察官反映，是不是上班時間傳喚我們到案說明B案就好，不用在半夜訊問，應該沒這個急迫性，於是檢方暫時休庭。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭深元透露，檢方再度開庭時，柯文哲拒絕夜間訊問，雖然被告知可以休息1、2個小時，但他認為仍是半夜，沒有意義，結果就被當庭諭知逮捕了，「罪名是涉犯A罪犯嫌重大，但檢方其實根本還沒問A案。」

▲▼柯文哲 。（圖／攝影中心攝）

▲柯文哲。（圖／攝影中心攝）

他直言，根據《刑事訴訟法》第228條第4項規定，被告經傳喚、自首或自行到場，於檢察官訊問後，但認有羈押之必要，得予逮捕；而柯文哲是自行到案的，「當天辦的是A案，但檢方先問B案，不知是否想進行疲勞訊問，檢方在他表明拒絕夜間訊問之後，卻用A案犯嫌重大進行逮捕，這是顯然違反《刑事訴訟法》的，因此我當場聲請提審。

直到天亮後法院開庭，檢方也到場，稱他們先問B案，之後就會問A案了；而法官無奈接受他們的說法，於是他們回到地檢，隨後柯文哲被聲請羈押。

最後，鄭深元也不禁感嘆，「有人說他任性，有人說他畏懼想走，但我覺得，他只是想讓律師回家休息，不然我們真的會被問到天亮。」

．未經判決確定，應視為無罪。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
俄烏士兵近身格鬥！他滿身血倒地　悲喊「媽媽再見」爆炸亡
染「RSV」變重症只要2天！醫示警初期難察覺
快訊／2000萬刮刮樂上市才4天　越南情侶抱走百萬
快訊／板橋男加速撞警！遭開槍中彈命危
快訊／邱軍肇事過程曝！　2天後才到案：很忙
快訊／三重建案開挖釀民宅傾斜！現場恐怖畫面曝　22住戶緊急撤
獨／唱紅《華麗計程車行》主題曲…邱軍撞死小黃司機　發行商回應
屈中恆沒用過保險套！尷尬認「所以才生四個」
評賴清德即將對柯建銘「出手」　趙少康狠酸：人未走茶已涼

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

要長期抗戰了！柯文哲律師團「徵刑事專長律師」　條件曝光

「不敗教主」狂讚她：年輕30歲一定追回家！女醫怒轟：噁心台男

開發「青少年表演藝術節目」！文化部啟動徵件　讓國中生進劇場

雞腿便當135元「又一堆美食漲價」　他撐不下去！網吵翻：過很爽

住院阿北嫌廁所髒「嗆殺掉護理師」　北市聯醫提告醫療暴力

學測1／18起登場　12.1萬考生今可查試場分配表

柯文哲律師吐內幕「還沒問就被逮捕！」　連法官都無奈

狐獴也上榜！暴增955禁養物種挨批　農業部回應了

冷氣團南下！合歡山區路段入夜有結冰機率　不排除預警性封閉

蔡英文有「強大1優點」從不狼狽！她大力肯定：是真正的政治家

【2歲就懂吸貓】寶寶張嘴想偷襲貓貓媽制止：不可以吃哥哥

正妹花2萬元開箱 #Toyz 鍋癮子　驚見小果蠅！被招待松阪豬當補償

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

【趁洗車當面偷罵女友XD】見她開門秒縮：小公主來囉

石頭點歌「請勿站在椅子上」　阿信即興創作：太荒謬XD

【超有創意】療癒系「炸雞攤」給你滿滿情緒價值

聲樂老師登台前「耳機突沒聲」　工作人員急救援...她拍片道謝#星光雲REELS

丁禹兮「二度牽虞書欣下台」　互唱對方的歌…閃到全場看傻

四輪違停紅線喊「我人沒下車」　女騎士氣炸理論：暫停都不行！

王子弟弟邱宇辰爆紅「賺1年抵前10年」　敖犬包3600禮金..「他結婚我們不包」

「不敗教主」狂讚她：年輕30歲一定追回家！女醫怒轟：噁心台男

開發「青少年表演藝術節目」！文化部啟動徵件　讓國中生進劇場

雞腿便當135元「又一堆美食漲價」　他撐不下去！網吵翻：過很爽

住院阿北嫌廁所髒「嗆殺掉護理師」　北市聯醫提告醫療暴力

學測1／18起登場　12.1萬考生今可查試場分配表

柯文哲律師吐內幕「還沒問就被逮捕！」　連法官都無奈

狐獴也上榜！暴增955禁養物種挨批　農業部回應了

冷氣團南下！合歡山區路段入夜有結冰機率　不排除預警性封閉

蔡英文有「強大1優點」從不狼狽！她大力肯定：是真正的政治家

健康從心開始 ！青壯年免費心理諮商啟動　全年3次趕走煩惱

快訊／新北男拒攔查！追逐4km「撞騎士想脫困」　警開5槍射背命危

基富通聯手10大投信調查出爐　看好美國、科技、非投資級債

陪27歲男網友同赴黃泉！32歲女家人悲痛認屍　手腳綑綁相驗結果曝

「不敗教主」狂讚她：年輕30歲一定追回家！女醫怒轟：噁心台男

依依、納豆「輕婚紗照曝光」！首爾路邊一脫外衣…超配穿搭全被拍

星二代日星鬆口認：我有無精症！為求子「切睾丸取精」：人生最痛

美國務卿布林肯訪韓獲代理總統接見　曝：俄計畫提供北韓衛星技術

俄烏士兵近身格鬥！烏兵滿身血倒地　悲喊「媽媽再見」下秒自爆亡

快訊／台中29歲男9樓墜落左手變形送醫搶救！母全程目睹

新北中和事故！吊臂車進加油站擦撞公車　母子受傷送醫

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

生活熱門新聞

一票年輕人氣到「流行改戴有線耳機」！粉專曝原因

入冬最強冷空氣來了　「非常濕冷」恐剩6℃

早餐店闆娘腰酸背痛　就醫驚覺肺癌4期

同事裝忙加班　她聽老闆1句話傻眼了

出國前先排1小時安檢！桃機人潮爆滿畫面曝

全台凍7天！　今越晚越冷轉雨時間曝

春節國道南下哪天不塞？答案一面倒

全聯公告禁做荒謬1事　全場笑了

參加公司尾牙要付700！菜鳥傻眼：是常態？

即／合歡山下雪了！部分路面積雪限掛雪鏈通行

柯文哲律師吐內幕「還沒問就被逮捕！」　連法官都無奈

快訊／10:33東部海域規模4.0地震　最大震度2級「5縣市有感」

冷到沒完沒了！　「非常濕冷」時間曝

這波冷很久！　鄭明典揭原因

更多熱門

相關新聞

被控柯羈押當天吃大餐　陳智菡喊告鄭淑心

被控柯羈押當天吃大餐　陳智菡喊告鄭淑心

2014年協助前民眾黨主席柯文哲選台北市長的醫師許富舜，日前稱「曾親眼見到這些金額被帶回家」等，柯妻陳佩琪喊話要求提供證據；此外，柯2014年募款委員會執行長鄭淑心6日再爆，有人反映當時捐款卻沒拿到收據，陳佩琪喊話提告2人。立院黨團主任陳智菡6日加碼痛批，鄭淑心攻擊她在柯羈押庭當天吃大餐，請鄭拿出證據，否則也要提告。

昌批這2人「隔10年配合綠打柯」

昌批這2人「隔10年配合綠打柯」

被羈押「可吃比薩、炸雞」但有1禁忌　律師揭密！

被羈押「可吃比薩、炸雞」但有1禁忌　律師揭密！

柯文哲律師團「徵刑事專長律師」　條件曝光

柯文哲律師團「徵刑事專長律師」　條件曝光

陳佩琪喊告許富舜、鄭淑心

陳佩琪喊告許富舜、鄭淑心

關鍵字：

貪污案柯文哲法院裁定違法程序律師

讀者迴響

熱門新聞

快訊／歌手邱軍撞死運將！　疑酒駕「肇逃2天後才到案」

爆紅歌手邱軍撞死人「4天後照常唱跨年」　連唱3場喊：讓我們一起變更好

一票年輕人氣到「流行改戴有線耳機」！粉專曝原因

邱軍撞死小黃運將畫面曝　闖禍竟無良落跑

入冬最強冷空氣來了　「非常濕冷」恐剩6℃

韓總統官邸來硬的！4大巴「組車牆」抗逮捕

根本白吃！5保健食品「搭配禁忌」曝　營養師：都死翹翹了

快訊／高雄雙屍命案！男女雙手被綁陳屍車內

免簽開後門！　泰女大舉來台賣淫

爆紅歌手邱軍撞死人「肇逃2天」　唱片公司回應了

T.O.P.私下道歉了！爛演技惹怒全球　導演黃東赫：沒想到這麼不原諒他

3AV女優演「全裸女屍」！橫濱流星新劇畫面衝擊

百萬網紅廚房性侵甜點師　遭判3年10月

新竹8死惡火！　鄰驚爆真相

挺綠學者：柯總召或許該休息了

更多

最夯影音

更多

【2歲就懂吸貓】寶寶張嘴想偷襲貓貓媽制止：不可以吃哥哥

正妹花2萬元開箱 #Toyz 鍋癮子　驚見小果蠅！被招待松阪豬當補償

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

【趁洗車當面偷罵女友XD】見她開門秒縮：小公主來囉

石頭點歌「請勿站在椅子上」　阿信即興創作：太荒謬XD

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面