柯文哲律師吐內幕「還沒問就被逮捕！」　連法官都無奈

▲柯文哲再度遭法院裁定羈押禁見。（圖／記者陳煥丞攝）

記者周亭瑋／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲涉入貪污案，日前再度遭法院裁定羈押禁見。柯文哲律師團之一的鄭深元昨日發文還原，檢方再次開庭的經過，更指控柯文哲被當庭諭知逮捕時，罪名是涉犯A罪且犯嫌重大，但檢方根本還沒問到A案，顯然已違反《刑事訴訟法》。

鄭深元昨日發文提到，那天，柯文哲一大早被搜索後，就被帶回廉政署問話，一直問到凌晨，之後他自行到地檢接受檢察官複訊，在廉政署問的是A案，當天搜索的目標也是A案，但半夜地檢卻是問B案，「當時我跟檢察官反映，是不是上班時間傳喚我們到案說明B案就好，不用在半夜訊問，應該沒這個急迫性，於是檢方暫時休庭。」

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鄭深元透露，檢方再度開庭時，柯文哲拒絕夜間訊問，雖然被告知可以休息1、2個小時，但他認為仍是半夜，沒有意義，結果就被當庭諭知逮捕了，「罪名是涉犯A罪犯嫌重大，但檢方其實根本還沒問A案。」

▲柯文哲。（圖／攝影中心攝）

他直言，根據《刑事訴訟法》第228條第4項規定，被告經傳喚、自首或自行到場，於檢察官訊問後，但認有羈押之必要，得予逮捕；而柯文哲是自行到案的，「當天辦的是A案，但檢方先問B案，不知是否想進行疲勞訊問，檢方在他表明拒絕夜間訊問之後，卻用A案犯嫌重大進行逮捕，這是顯然違反《刑事訴訟法》的，因此我當場聲請提審。」

直到天亮後法院開庭，檢方也到場，稱他們先問B案，之後就會問A案了；而法官無奈接受他們的說法，於是他們回到地檢，隨後柯文哲被聲請羈押。

最後，鄭深元也不禁感嘆，「有人說他任性，有人說他畏懼想走，但我覺得，他只是想讓律師回家休息，不然我們真的會被問到天亮。」

．未經判決確定，應視為無罪。