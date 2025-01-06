高麗菜每斤跌破20元「恐崩盤」　水果一路貴到農曆年後

▲高麗菜近期產量大增，零售價每斤不到20元。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

已經貴了三、四個月的菜價，隨著產地復耕收成，近期價格跌至3字頭。根據台北農產運銷公司最新統計，蔬菜每公斤平均批發價降至33.6元，葉菜類全面降價，傳統市場高麗菜每斤更跌破20元，一顆只要50元，有菜販指出，之前菜農搶種高麗菜，近期陸續採收，農曆年前恐怕又要上演高麗菜大崩盤。

根據北農最新統計，大台北蔬菜每公斤平均拍賣價格已降至33.6元，由於進貨量持續增加，各類菜種行情均明顯降價，高麗菜、大白菜、小白菜、青江菜和萵苣菜等葉菜類，每公斤平均拍賣價降至20元以下，其中高麗菜因近期大量採收，零售市場已出現每斤不到20元的低價。

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根據農業部農糧署「大宗蔬菜播種量及供苗預警資訊」，國內高麗菜種植情況從去年10月起至12月就一路出現紫燈（超種）、紅燈（警戒值）燈號，預估採收期落在1月至2月中。新莊公有市場菜販廖炯程說，產地還有很多高麗菜等著採收，而且全都擠在這個月，預估農曆年前又會出現大崩盤。

農糧署副署長姚志旺表示，近期蔬菜價格和供應量已明顯回穩，高麗菜在10月至11月間農民大量種植，近期陸續採收，一旦供應量多、價格自然下降，沒有所謂崩盤問題，反而消費者可以吃到品質好又平價的蔬菜，目前在農糧署的宣導下，農民已調節種植情況，高麗菜最新出苗數量已經回到正常的黃色燈號。

至於水果價格，根據北農最新統計，每公斤平均批發價來到80.5元，一向平價的國民水果香蕉，品質較好的每公斤上看120元，芭樂每公斤80元，年節應景的棗子更要167元。整體水果拍賣價格跟去年同期相較貴了二至三成。

姚志旺表示，去年夏天起颱風接連襲台，重創蔬果產區，因果樹復耕期較長，預估要到4至5月產量和價格才會正常回穩。他也坦言，農曆春節水果價格恐會偏高，建議消費者可以多買柑橘類等替代水果。