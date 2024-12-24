冬瓜每斤飆40元天價！菜販驚：30年來最貴　5款蔬菜漲最兇

▲受颱風豪雨影響，向來平價的冬瓜，近期價格飆漲。（圖／廖炯程提供）

記者楊惠琪／台北報導

近期國內菜價隨著產地復耕，已明顯回穩，今日每公斤平均批發價降至42.5元，葉菜類更是有感降價，小白菜、青江菜等，零售降至每斤20多元。不過，向來平價、每斤只要十多元的冬瓜，最近卻飆到每斤近40元的天價，讓市場菜販驚呼：「賣了三、四十年的菜，還沒賣過這麼貴的冬瓜。」

據台北農產運銷公司統計，今日蔬菜到貨量1558公噸，回到往日水準，每公斤平均批發價也降至42.5元，品質較好的葉菜類價格，除了地瓜葉每公斤仍要價70元外，其餘大白菜、小白菜已降至30元以下，萵苣菜更不到20元，高麗菜也降到33元。

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但根據北農行情預警報告，花瓜果類價格仍偏高，其中又以青蔥、青椒、苦瓜、番茄、茄子漲幅最高，被列入行情預警名單。青蔥以每公斤拍賣價783.3元居冠，比去年同期貴了5倍；青椒拍賣價121.6元，也比同期貴了4.5倍，番茄則是已經貴了大半年，品質較好的每公斤仍在200元的高價。

新莊公有市場菜販廖炯程說，近兩周菜量供應趨穩，葉菜類價格大幅下修，但瓜果類價格仍在中高價位，其中冬瓜價格漲勢驚人，平常每斤約10至20元，近期卻飆到每斤近40元的天價，他的父母賣菜三、四十年，最近也說：「還沒賣過這麼貴的冬瓜。」

廖炯程指出，國內冬瓜產季主要在每年4至10月，收成後可以擺放半年以上慢慢賣，但今年產季接連颱風來襲、加上豪雨不斷，重創產區，去年單一批發市場就可以拍賣8000公斤，但上周五只有1500公斤，還要靠進口補足市場需求，量少價揚，帶動冬瓜價格。

農糧署副署長姚志旺表示，近期菜價明顯回穩，葉菜類復耕順利，供應量已銜接上來，至於冬瓜、苦瓜、大黃瓜等瓜果類，因復耕期約需3個月，預計下月供應量會逐漸增加，價格則要看供需狀況，但預期農曆年前蔬果供應量充足，民眾不用太擔心。

