撞死計程車運將！邱軍滑行100m曾短暫停下…「覺得沒事」又開走

▲歌手邱軍涉嫌駕車撞死計程車司機。（圖／翻攝自Instagram／1999.kui）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

歌手邱軍憑藉台語插曲《運轉人生》爆紅，未料2024年12月27日凌晨4時許駕車行經基隆市信一路時，撞上站在路旁排班的2名計程車司機，導致其中一名李男經送醫搶救6天後宣告不治；而當時邱軍肇禍後並未立即停車，向前滑行約100公尺後短暫停下，現場其他計程車運將立即上前試圖攔車，但邱軍並未下車察看，隨後駕車離開現場。

在事故發生後，警方立即調閱現場監視器追查，並循線找上肇事車輛登記車主、邱軍的父親；但邱父否認有開車外出，後才確認實際駕駛為邱軍，警方立即通知邱軍出面說明，未料邱卻以「很忙」推託，直到29日才主動前往基隆警局接受調查。

據了解，邱軍到案後，警方第一時間追問肇事車輛下落，邱回答，因為該車右前車頭有撞擊凹陷損毀，已送往修理廠；警方再詢問是否有酒駕、以及是否知道撞到人？邱軍則否認喝酒，並稱「我不知道有撞到人？」

但由於邱軍在肇事後向前滑行約100公尺後曾短暫停下，警方立即追問原因，邱則回應「感覺疑似有撞到東西，所以才短暫停留，但後來覺得沒事，所以又開離現場。」由於監視器明確拍下撞人過程，警方認為邱軍應自知撞到人，但他卻講是「撞到東西」，大馬路上怎麼會有障礙物讓他撞？因此後續依肇事逃逸致人受傷罪將邱移送法辦；但在事故發生7天後，重傷的李姓運將宣告不治，警方向檢察官報告後進行相驗，並擇期解剖以釐清死因，並於3日再次訊問邱軍，改以過失致死罪偵辦。由於邱軍說詞避重就輕，是否有涉及酒駕、抑或是有其他肇事原因，目前仍待警方進一步釐清。

▼邱軍肇事過程被監視器清楚拍下。（圖／記者郭世賢翻攝）