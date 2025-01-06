高雄雙屍案死者身分曝！2人非情侶　疑債務壓力網路相約尋短

▲楠梓區汙水廠前一對男女被發現陳屍車內。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄楠梓區援港路楠梓污水廠正門前的一輛出租車，5日晚間11時許被人發現車內有一對男女一動也不動，救護人員抵達之後，發現2人已經明顯死亡，警方初步排除外力介入。據了解，死者李姓男子（27歲）和劉姓女子（32歲）是在網路上認識，李男則有債務壓力問題，是否因此尋短，仍待進一步釐清。

▲楠梓發現一男一女雙手被捆綁死在車內 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據監視器畫面，李男和劉女在1月2日晚間11時許開車經過汙水廠大門，還在大門前迴轉，疑似在找合適停車地點，而該車輛停放地點相當偏僻，平常偶爾有一些釣客出入，入夜後幾乎沒有人車。2人在車內留有遺書，而且沒有打鬥掙扎的痕跡，因此警方初步排除外力介入。

據了解，李男是高雄人，生前曾向家屬透露有債務的壓力，而且有穩定交往的女友，而劉女則是桃園人，2人是在網路上認識，並非情侶關係，由於2人雙手、雙腳都被捆綁，仍有不少疑點，警方已報請檢察官相驗釐清死因。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995