【廣編】可依航空仁川直飛高雄　1／2～2／2限定10航次

▲高雄市觀光局專門委員陳傑軒（左六）、可依航空運輸暨營業本部長蔡政勳（左七）、可依航空台灣總代理-台灣中國運通董事長張家豪（後左三）、高雄市觀光局股長趙志崑（左一）共同蒞臨見證並與首航旅客合影。（圖／可依航空）

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寒假春節快到了，可依航空於1月2日到2月2日期間開航仁川–高雄航線，每週四、日往返，共有10個航次，為兩地旅客提供更完善便利的飛航服務。

可依航空表示，此次10個航次主要由韓國業者負責銷售，帶動高雄的觀光。去程班號RF515，仁川14:20起飛，16:35抵達高雄；回程班號RF516，高雄17:35起飛，21:20返抵仁川，由A320-200執飛，每週2班。

1/2首航當天，特於高雄機場舉行了首航儀式，並邀請到多位重要貴賓共同蒞臨見證。高雄市政府觀光局更特別為可依航空的每位入境旅客，準備了具有濃濃台灣風味的在地伴手禮，高雄市觀光吉祥物「高雄熊」也前來助陣，熱情迎接抵達高雄機場的韓國旅客，與旅客們開心合影留念。

高雄市政府觀光高閔琳局長表示，據交通部觀光署來台旅客統計，韓國旅客113年1～10月約78萬人高居前三名。後續觀光局也會加強韓國市場行銷，讓韓國旅客對高雄留下深刻印象，吸引更多韓國旅客來高雄旅遊。