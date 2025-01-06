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北市警違法查個資！幫涉吞2千萬吸金兒善後　檢方依法起訴

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲時任北市萬華分局李姓偵查小隊長，涉替兒子查個資遭起訴。（圖／記者黃宥寧攝，下同）

記者黃宥寧、劉人豪／台北報導

萬華警分局偵查隊李姓小隊長，於2024年7月退休，他任職期間協助被控涉吸金吞2千萬的兒子，使用分局公務電腦查詢民眾個資，涉犯違反個人資料保護法及登載不實公文書等罪嫌，依法提起公訴。

北市李姓男子明知非銀行不得經營收存款業務，卻在2022年12月到2023年10月間，涉非法向多數人、不特定人收受款項或吸收資金，不到1年期間，吸收資金約2000萬元，士林地檢署接擭檢舉，指揮廉政署等單位調查，追出李男父親竟是萬華警分局偵查隊小隊長，且涉嫌為其查詢個資，複訊後，李男30萬交保、李父10萬交保、李母請回。

有被害人疑在投資過程中察覺到個資似乎被查，遂報警提告求助，身為警察的李父不僅未能秉公處理，還被懷疑屢次替兒子掩蓋過錯，甚至利用職務便利查詢投資人個資。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

士林地檢署指出，李父為瞭解其子有無遭其他民眾提告及曹、劉2人背景，於2023年10月、11月間，先後多次使用分局公務電腦，以其個人帳號、密碼登入警用系統使用智慧分析決策支援系統，在「用途」欄輸入「執行刑事相關業務」之不實查詢用途，先後違法查得並蒐集其以及曹姓、劉姓2人刑案資料等紀錄及劉某家人個人資料。

士林地檢署表示，李父另於2023年11月某晚，與其子及曹、劉2人先相約在台北市某咖啡廳見面，商討因期貨交易衍生債務問題，商談中李父暗示曹某已知悉其背景及詳細個人資料；復於11月其他時日，在台北市某舞廳，李父與曹、劉2人繼續商討上述債務償還事宜時，當場告知先前所違法蒐集的劉某及劉某家人等個人資料，利用並洩漏所查得該等應秘密之個人資料。

士林地檢署認為，李父行為時身為偵查隊小隊長，為執法人員卻知法犯法，假借職務上機會非法蒐集、利用個人資料及偽造文書與洩密，除侵害被查詢者之人格權外，亦損及警政機關刑案資料查詢與管理之正確性，認李父涉犯刑法第220條第2項、第213條之公務員登載不實準公文書、第132條第1項之洩漏國防以外秘密及違反個人資料保護法第44條、第41條之公務員假借職務上機會非法蒐集、利用個人資料等罪嫌，依法提起公訴。

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