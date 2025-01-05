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大陸 大陸焦點 特派現場

所有店員都是賊！大型超市被偷近千萬商品半年倒閉...傻眼手法曝

內蒙古一家大型超市爆發員工集體竊盜，偷到超市倒閉。（翻攝微博）

▲超市爆發員工集體竊盜，偷到超市倒閉。（翻攝微博）

圖文鏡週刊

大陸河南趙姓女子2019年在內蒙古錫林浩特市中心，開設一家佔地3000平方公尺的大型超市「大福源購物中心」，生意原本不錯，然而，因丈夫生病，趙女無暇顧及，於2021年初邀請親友共同經營，令人意想不到的是僅僅半年，超市竟轉盈為虧，最終宣告倒閉，最終調查才發現竟是因為員工集體盜竊所致，讓人傻眼。

2021年8月，趙女經營的超市面臨倒閉，清點庫存時發現貨架上的商品數量嚴重不符，調閱監視器才赫然發現，原來竟是一名員工長期在偷竊。更令人瞠目結舌的是，這名員工供出了其他涉案同夥，直言：「偷了十多次，其他員工也在偷」，經過警方深入調查，竟發現超市16名員工無一清白，就連合夥人也參與其中，還將所偷的商品轉賣去其他店家。

半年內，超市採購的雞蛋竟離奇消失6噸多，超市總資產竟短缺高達900萬新台幣，員工的偷竊手段高明，從少掃碼到直接搬貨，無所不用其極，其中最誇張的是，一袋價值百元（約台幣450元）的牛肉乾，竟被以0.5元（約台幣2.25元）的價格帶走，顯示員工的貪婪無底線。其中一名35歲的收銀員更是貪得無厭，某次結帳竟將價值人民幣1700元（約台幣7652元）的商品，以1元（約台幣4.5元）賤賣給自己老公，利用結帳機會做手腳，竊取公司利益。

老闆趙女痛心表示員工薪資待遇不差，月薪有兩、三千元，收銀員甚至除了底薪還有分紅，卻仍鋌而走險偷竊，讓人心寒。在這段期間，也曾有位店經理向趙女檢舉店內異常狀況，然而，疑似因沒有同流合污而遭排擠，只工作了2個月便離職。

截至2024年12月，趙女掌握盜竊證據的員工中有11人先後受到法律制裁，其中8人被判刑，2人檢察院決定不起訴，其中一名涉案員工劉女因竊盜遭判刑2年有期徒刑，為逃避牢獄之災，以懷孕為由申請監外執行。趙女對此深表懷疑，親自前往醫院查驗後，質疑相關文件疑似造假，而且劉女事後生下小孩，產期竟比原先聲稱的還要早。儘管法院最終裁定劉女監外執行，但趙女仍難以接受判決，誓言追究到底，為自己討回公道。


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