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蘇治芬接畜產會董座！黃國昌轟綠酬庸「無底線」：沒弊案就偷笑了

▲蘇治芬判斷「兩大黨的安全名單應該都在十名以內」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲前雲林縣長蘇治芬。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

前雲林縣長蘇治芬在競選立委失利後，近日被證實將接任中央畜產會董事長。農業部表示，期望能透過蘇治芬的專業行政管理經驗和對畜牧產業的深厚了解，實現經濟和環境的多贏局面。不過，民眾黨立委黃國昌直言，這是賴清德酬庸蘇治芬，「沒想到民進黨的下限，簡直是毫無底線。」

蘇治芬是民進黨的資深前輩，曾在2005年和2009年分別當選為雲林縣長，並於2016、2020年立法委員選舉中成功幫助民進黨贏得雲林縣第一選舉席次。如今她接任中央畜產會董事長後，也在臉書上發文表示，「能為台灣做事真好，會珍惜它」。

▲▼立委黃國昌因批評麥寮光電案被蘇治芬告妨害名譽出庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲立委黃國昌。（圖／記者劉昌松攝）

然而，這項任命也引發黃國昌不滿。他認為，這是民進黨主席、總統賴清德將國營事業用來酬庸蘇治芬，將國營事業用來派系分贓，簡直毫無底線。他指出，過去浪擲納稅人數億元的進口蛋弊案迄今未有任何答案，也沒有人負責，但民進黨政府的態度似乎就是，反正虧的是國家的，檢調又在他們掌控之中，根本毫無懼怕，讓人無可奈何。

黃國昌進一步提到，雲林縣前農業處長呂政璋的教訓殷鑑不遠，賴清德卻仍執意為之，可見在賴清德心中根本不甩人民，拿國家資源收買安撫黨內派系，鞏固政治權力，「由此可見，不要說期待進口蛋弊案可以還原真相，在蘇治芬主導下的畜產會不要發生更嚴重的弊案，就真的很偷笑了！」

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